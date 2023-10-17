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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدير منتخب مصر: صلاح تبرع لإغاثة الأشقاء في فلسطين والهجوم عليه زيادة

صدى البلد

أعرب محمد غرابة، مدير منتخب مصر، عن رضاه بالمستوى الذي قدمه الفراعنة أمام الجزائر بالمباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين بالإمارات.

وقال محمد غرابة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" استفدنا من المباراة عدد من الأمور من بينها تنفيذ قرارات وتوجيهات المدير الفني للاعبين، ولاعبو المنتخب كان هدفهم هو الفوز بمباراة الجزائر رغم ودية اللقاء".

وتابع :" أداء المنتخب في مباراة الجزائر يمنح الأمل والدافع لجماهير مصر، ولولا طرد محمد هاني لكانت النتيجة أصبحت أفضل أمام الجزائر، وهدف لاعبي المنتخب في أي مباراة سواء كانت ودية أو رسمية هو الفوز فقط".

وأضاف :" طرد محمد هاني في مباراة الجزائر كان مفيد لمنتخب مصر ولم يتحدث معه فيتوريا بعد اللقاء، ومحمد صلاح قائد حقيقي لمنتخب مصر".

غرابة : هدف منتخب مصر الفوز دائما.. وصلاح صاحب أفعال لا أقوال

وواصل :" محمد صلاح تبرع لإغاثة الأشقاء في فلسطين،  والهجوم عليه عبر السوشيال ميديا "زيادة شوية"، إنه لاعب صاحب أفعال لا أقوال ويساعد في السر وليس العلن، وهو غير مطالب بالإعلان عما يقدمه من دعم وإغاثة، ويرى أنه ليس في حاجة للحديث عن موقفه ودعمه للأشقاء في فلسطين".

وأتم قائلا :" لا أتوقع أن تقام مباراة سيراليون خلال تصفيات كاس العالم في مصر".

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