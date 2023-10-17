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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوطنية الفلسطينية: نتنياهو مستعد للقضاء على سكان غزة والتضحية بأسراه

صدى البلد

قال  مصطفى البرغوثي رئيس المبادرة  الوطنية الفلسطينية  أن إسرائيل في حربها الأخيرة  تمارس ثلاثة جرائم رئيسية  وهي جريمة العقاب الجماعي  لقطاع غزة عبر الحصار الخانق   والتطهير العرقي الذي تهدد به وتمارسه في تهجير سكان شمال القطاع ومحاولة دفعهم للخروج  من قطاع غزة لمصر وقد فشلت تلك المحاولة .


وتوقع  خلال برنامج  " كلمة أخيرة  "  على شاشة  ON أن يكون  هناك شهداء  يبلغ عددهم 2700 شهيد تحت الأنقاض بينهم 1000 طفل على الأقل  موضحاً أن تعقيد  الموقف مسؤولية الجانب الإسرائيلي والحل بسيط وهو وقف  شامل ومطلق  للعدوان والهجوم  ما يتيح فرصة  لإيصال المساعدات الغذائية والمائية لقطاع غزة والبدء  في  تبادل الاسرى   بين الطرفين رغم يقينه أن حكومة نتانياهو  لا تهتم بالأسرى  ولو كان فعلاً كما يدعي لا وقف قصفه على القطاع  لكن لقي  منهم 22 شخصاً ولو استمر على ذلك قد يزيد العدد وهو لا يهتم باسراه لولا ذلك لوقف القصف الذي أودى بحياة 22 أسير إسرائيلي .


ولفت إلى أن البند الثالث في المخرج  هو  البحث عن عملية سياسية حقيقية  لتسوية حقيقية وشاملة وفق للثوابت العربية والفلسطينية   وبين أن إسرائيل  ترغب في  الاستمرار في خطة  حكومة  ناتنياهو البائسة  وهو ممارسة التطهير العرقي  لضم قطاع غزة لإسرائيل كاملاً بل والخطة الابعد ضم القطاع أيضا .


وعزى عنف رئيس الوزراء الإسرائيلي لانه يعلم أنه سوف يحاسب سياسياً وعسكريا  من قبل  الشباك   ولولا ذلك لا ما مضى  قدماً في عنفه  لان نتانياهو  هدفه الأول البقاء في السلطة مهما قضى على فلسطينيين  أو ضحى باسراه وهو يريد الحفاظ على السلطة والترويج  لنظريته البائسة بأن من حق إسرائيل ضم  كافة أراضي الفلسطينية  ليس غزة فقط والضفة وتطهيرها عرقيا .

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