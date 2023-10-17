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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تأمر المدنيين في 28 قرية على طول حدودها الشمالية مع لبنان بالإخلاء القسري

قوات الاحتلال على
قوات الاحتلال على الحدود اللبنانية

أمرت وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي، المدنيين في 28 قرية على طول حدودها الشمالية مع لبنان، بما في ذلك مناطق مرتفعات الجولان، بالإخلاء القسري، مع استمرار القوات المسلحة في البلاد، في تبادل الصواريخ والقذائف، وغيرها من الهجمات بالأسلحة بعيدة المدى.

وجاء أمر وزارة الدفاع، الذي يدعو 28 مجتمعا، على بعد حوالي 1.2 ميل من الحدود للتوجه جنوبا، في الوقت الذي وصلت فيه التوترات بين الدولة اليهودية وحزب الله إلى نقطة عالية جديدة، لأمس الإثنين.

وبعد ما يزيد قليلاً عن أسبوع من تبادل إطلاق الصواريخ عبر الحدود؛ تتخذ الجماعة المسلحة اللبنانية المزيد من الإجراءات المستهدفة والمتعمدة.

يأتي ذلك بعد أن أطلق حزب الله صواريخ على مزارع إسرائيلية في الساعات الأولى من يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول في 'عرض تضامن' مع هجمات حماس والضربة الصاروخية الإسرائيلية يوم الجمعة، والتي أسفرت عن مقتل صحفي فيديو من رويترز وإصابة ستة مراسلين آخرين.

إطلاق الصواريخ الضربة الصاروخية القوات المسلحة وزارة الدفاع

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