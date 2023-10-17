إسرائيل تعلق الصادرات الأمنية لكولومبيا بعد إعلان طرد سفيرها

علقت إسرائيل الصادرات الأمنية إلى كولومبيا في ظل خلاف دبلوماسي متصاعد بسبب رسائل عبر الإنترنت من الرئيس الكولومبي تقارن الحصار الإسرائيلي على غزة بأفعال ألمانيا النازية.

ضاعف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو انتقاداته لإسرائيل وأشار إلى أن بلاده قد تحتاج إلى تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، في حين اقترح وزير خارجيته أن يغادر سفير إسرائيل البلاد.

وتقيم كولومبيا حاليا علاقات دبلوماسية مع كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وكانت على مدى العقدين الماضيين واحدة من أقرب شركاء إسرائيل في أمريكا اللاتينية.