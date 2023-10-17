مش لازم يقول.. حازم إمام يدافع عن صلاح بعد هجوم الجماهير ضده

علّق حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب، على الحملة الأخيرة الموجهة ضد محمد صلاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب صمته تجاه الأحداث الجارية في فلسطين.

وقال إمام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، «محمد صلاح نجم وقائد وكان النهاردة في الملعب بيلعب بقلب وروح».

أول تعليق من حازم إمام على الحملة الأخيرة ضد محمد صلاح.. فيديو

وأردف قائلًا: «ومش أنا اللي هتكلم عن محمد صلاح العالم كله بيتكلم عليه».

وتابع حازم إمام: «ورسالتي للناس رفقًا ببعض شوية.. وصلاح عمل حاجات كتير ومش لازم يطلع يقول».

وأكد حازم إمام أن محمد صلاح يظل قيمة وقامة وأسطورة للكرة المصرية والعربية ورمز لمصر، مضيفًا: «صلاح دائمًا عند حسن الظن ودائمًا مشرف مصر».