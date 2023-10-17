حلالة العقد.. حكاية عسلية أشهر معلمة بسوق الجمعة |فيديو

وضع الزمن على أكتافها عباءة الجدعنة والشهامة والحزم فـ أصبحت بهم المعلمة "عسلية" صاحبة الصيت والشهرة في سوق الجمعة ومنطقة الإمام ومناطق مصر المحروسة من شرقها لـ غربها، تساعد وتمد يد العوان لكل من يلفظ باسمها طالبًا مساعدتها.

"المعلمة عسلية" لم يكن الطريق سهل أمام شابة في بداية حياتها حتى تحظى بهذا اللقب، فكانت تسعى يمينًا ويسارًا وعلى عاتقها حمل ثقيل، ولكنها تمكنت من صنع اسمها اللامع بين الناس.

في عمر الطفولة كانت المعلمة "عسلية" زوجة تسعى رواء زوج وطلبات أطفالها، "اتجوزت وانا عندي 13 سنة وأنجبت ولد وبنت الفرق بينهم سنتين"، ولكن الزواج لم يستمر طويلًا وانفصلت عن زوجها.

شابة في عمر العشرين تسحب في يديها طفلين وتجر قدميها هموم ثقيلة جعلتها تبدأ حياتها من الصفر، تحكي عسلية:" طلعت على دراعي، كان الشقاء محاوطني والسعي فإن أجيب الجنيه من أي ناحية هو المسيطر لأن مكانش معايا حتى الغطا بسبب طليقي اللي اخد كل حاجة، فبدأت من الصفر من بعد الطلاق".

رغم الظروف الصعبة كانت أيادي الأصدقاء والأهل ممدودة لـ المعلمة عسلية، "أصحابي وقفوا جنبي وأخواتي في الله"، استمدت عسلية قوتها من الشارع والميحطين لتصبح على ما هي عليه الآن معلمة كبيرة في منطقة الإمام وسوق الجمعة.

فمن سوق الجمعة إلى العالم انطلق اسم المعلمة العسلية "الناس بتيجي من كل مكان وكل دول العالم أواكرانيا وفرنسا والولايات المتحدة وغيرهم لـ عسلية عشان أحل مشاكلهم".

أبوابها دائمًا مفتوحة لكل من طلب مساعدتها، فتقول عسلية: "بقف مع الصغير والكبير، والناس بتدور على الشخص النافع، وربنا جعل مني سبب في ضحكة في فرحة، حتى في حالات الموت والحزن الناس بتلجألي أساعدها، وفي مواقف الطلاق بحاول أهدي الأوضاع بعمل كل اللي أقدر عليه عشان أكون سند للناس".

"حب الناس" شعار المعلمة عسلية في حياتها:" أنا بحب الناس والناس بتحبني، وفي أبسط الأمور بلاقي الناس حواليا، وفي عيد ميلادي ظهر الحب ده كنت خارجة من وعكة بنتي الصحية والناس احتفلت بعيد ميلادي حسيت بأن محبوبة بشدة".

لم يراود عسلية حاليًا سوى حلم واحد وهو أن تقييم مؤسساتها لمساعدة الناس داخل مصر وخارجها: "أنا بسعى إني اعمل مؤسسة عسلية يكون فيها جزء طبي الدكاترة تيجي بمختلف التخصصات تكشف على الناس الغلابة وتساعدهم، ويقدموا تبرعات وتكون خدمات المؤسسة للناس من كل مكان في مصر والعالم مش أهل الإمام بس".