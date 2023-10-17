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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الإعلان عن القائمة الأولية لمرشحي الرئاسة

صدى البلد

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية بأسماء من تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، لتبدأ فيما بعد مرحلة جديدة وهي تلقي الهيئة الاعتراضات.

وتضمنت القائمة المبدئية أسماء طالبي الترشح الذين تقدموا للهيئة بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية مرفقةً بها مستندات الترشح وأعداد المزكين والمؤيدين.

القائمة المبدئية

وجاءت القائمة المبدئية بترتيب أسبقية التقدم للجنة تلقي طلبات الترشح كالآتي: المرشح عبد الفتاح السيسي الذي قدم 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب، إلى جانب مليون و130 ألفًا و105 نماذج تأييد من المواطنين بمختلف المحافظات، والمرشح فريد زهران الذي قدم 30 تزكية نيابية، والمرشح عبد السند يمامه الذي قدم 27 تزكية نيابية، والمرشح حازم عمر والذي قدم 46 تزكية نيابية إضافة إلى 68 ألفًا و71 نموذج تأييد.

جدير بالذكر أن أحمد الطنطاوي غادر سباق الترشح للانتخابات الرئاسية بعد فشله في جمع التوكيلات اللازمة للترشيح، كما قررت رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، الانسحاب من سباق الترشح لانتخابات الرئاسة، نزولا عند رغبة أعضاء الجمعية العمومية للحزب، الذين قرروا عدم المشاركة في الانتخابات.

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