عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: بايدن يدرس دعوة لزيارة إسرائيل

بايدن
بايدن

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين مع احتدام الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وذكر بيان للبيت الأبيض أن بايدن، الذي يدرس حاليا دعوة لزيارة إسرائيل، تحدث أيضا مع المستشار الألماني أولاف شولتز 'قبل سفر المستشار شولتز إلى مصر وإسرائيل'.

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، في إطار متابعة نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة، وارتباطاً بالتشاور المستمر بين البلدين بشأن مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة.

خطورة الموقف الحالي
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين اتفقا على خطورة الموقف الحالي وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما تم التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وناقش الرئيسان المشاورات الجارية في هذا الصدد بالتنسيق مع الأمم المتحدة، كما ناقشا الجهود المبذولة لدفع وإحياء مسيرة السلام، وتم الاتفاق على استمرار التشاور وتنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة.
وفي وقت سابق من اليوم، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تناول الأوضاع الإقليمية الراهنة والعمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث توافق الجانبان بشأن أهمية تعزيز الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون توسع التصعيد وتعقيد الموقف أمنياً وإنسانياً.

كما استعرض الرئيس نتائج الاتصالات التي تقوم بها مصر على المستويين الدولي والإقليمي، من أجل دفع جهود التهدئة، وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، مع تأكيد موقف مصر برفض سياسات العقاب الجماعي والحصار والتهجير، وضرورة تغليب صوت العقل والحكمة وإحياء مسار عملية السلام.

 

إسرائيل وحماس إسرائيل البيت الأبيض الرئيس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 بنوك مصرية تستقبل ملايين الدولارات.. هدية أوروبية للاقتصاد المصري

أطفال للبيع وبأعمار مختلفة.. ما القصة؟| صور

90مليون جنيه من إمام عاشور.. ميدو يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

عاجل.. إيقاف مباراة السويد وبلجيكا في تصفيات أمم أوروبا بسبب مصرع مشجعين

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

رقص ابنة غادة عادل.. شاهد حفل زفاف المخرج مجدي الهواري

استدرجها لمنزله وتعدى عليها .. العثور على جثة طالبة الشرقية المتغيبة| تفاصيل

بث مباشر.. تحرك قوافل المساعدات الإنسانية إلى معبر رفح البري

موضوعات متعلقة

مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر قرارا بأغلبية الحزبين عن دعم إسرائيل

بطلب عربي.. تعليق جلسة مجلس الأمن بشأن غزة لضعف مشروع القرار البرازيلي

رهينة فرنسية إسرائيلية لدى حماس: تعرضت لإصابة في ذراعي وقدموا لي الرعاية

قوة الرد السريع التابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتجه للسواحل القريبة من إسرائيل

إسرائيل تأمر المدنيين في 28 قرية على طول حدودها الشمالية مع لبنان بالإخلاء القسري

قصف عشوائي.. مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف شرق قطاع غزة

روسيا مستعدة للتدخل.. بوتين: جمود عملية التسوية سبب تفاقم الأوضاع في فلسطين

بوتين يفتتح مشاريع نقل في 5 مقاطعات روسية

ترشيحاتنا

مجلس الامن: إجراء مشاورات في جلسة مغلقة لبحث مشروعي قرار حول غزة

بالفيديو.. اللحظات الأولى لتحرك قوافل المساعدات المصرية إلى معبر رفح البري دعما لغزة

عاجل.. بدء تحرك قوافل التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين من العريش إلى معبر رفح| شاهد

بدء تحرك قوافل المساعدات المصرية من العريش إلى معبر رفح

بث مباشر.. تحرك قوافل المساعدات الإنسانية إلى معبر رفح البري

الله قادر على كل شيء.. ظهور لافت لحورية فرغلي يبهر الجميع.. شاهد الصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الله قادر على كل شيء.. ظهور لافت لحورية فرغلي يبهر الجميع.. شاهد الصور

أطفال للبيع وبأعمار مختلفة.. ما القصة؟| صور

تركيا.. عريس يقضي ليلة زفافه في السجن والسبب صادم

بعد قبلة عمرو دياب لها.. داليا خليل تظهر بإطلالة تعود للتسعينيات

فيديو

حلالة العقد.. حكاية عسلية أشهر معلمة بسوق الجمعة |فيديو

خبر أفرح الملايين .. مفاجأة حول الطفل الفلسطيني باسل أبو مرسة وصورته مع والدته /فيديوجراف

هالة صدقي: أقدم شخصية صاحبة ناد رياضي في كتف قانوني.. فيديو

حسن مش بيعبرني وهرجع قريب.. إيمي سمير غانم تكشف عن تفاصيل فترة غيابها عن الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ