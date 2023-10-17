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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عاجل.. بدء تحرك قوافل التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين من العريش إلى معبر رفح| شاهد

صدى البلد

بدأت قوافل المساعدات الإنسانية المصرية، من قبل التحالف الوطني للعمل التنموي، بمشاركة مؤسسة أبو العينين في التحرك باتجاه معبر رفح البري للتوجه إلى أهل فلسطين.

 

وكان طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، قد كشف عن تفاصيل انطلاق قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي لدعم الأشقاء في فلسطين، وتشارك في القافلة العديد من المؤسسات الاهلية ومنها مؤسسة أبو العينين للعمل الخيري.

 

وقال طلعت عبد القوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد" في وقت سابق:" القوافل المصرية في طريقها إلى معبر رفح في شمال سيناء ".

 

وأضاف: "كافة قيادات التحالف الوطني متواجدة مع القافلة المصرية المتوجهة على معبر رفح".

 

وتابع طلعت عبد القوي: "مصر دولة قوية وبها رئيس قوي والمساعدات الإنسانية سوف تصل للأشقاء في قطاع غزة".

 

وأكمل رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية: "نتضامن مع اهل فلسطين وقطاع غزة وندد بالعدوان الإسرائيلي على القطاع".

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أهل فلسطين أبو العينين التحالف الوطني للعمل الأهلي الوطني للعمل الأهلي مؤسسة ابو العينين معبر رفح البري معبر رفح

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