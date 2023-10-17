مندوب اليابان بمجلس الأمن: صوتنا ضد مشروع القرار الروسي

أعلن مندوب اليابان لدى الأمم المتحدة، سبب رفض بلاده لمشروع القرار الروسي لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال مندوب اليابان: صوتنا ضد مشروع القرار الروسي؛ لأنه لا يضع حدا لنهاية ما يحدث بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفشل مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، في جلسته المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء، في تبني مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وعلق ممثل روسيا لدى مجلس الأمن: يؤسفنا أن المجلس ظل رهينة أنانية الوفود الغربية.

واجتمع مجلس الأمن الدولي، الإثنين، في الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش، لبحث الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

ووزعت روسيا، على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار سيتم التصويت عليه يدعو إلى "وقف إنساني فوري ودائم ويتم احترامه تماما لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية من دون معوقات إلى قطاع غزة المحاصر".