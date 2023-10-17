عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مندوب اليابان بمجلس الأمن: صوتنا ضد مشروع القرار الروسي

صدى البلد

أعلن مندوب اليابان لدى الأمم المتحدة، سبب رفض بلاده لمشروع القرار الروسي لوقف إطلاق النار في غزة. 

وقال مندوب اليابان: صوتنا ضد مشروع القرار الروسي؛ لأنه لا يضع حدا لنهاية ما يحدث بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 

وفشل مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، في جلسته المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء، في تبني مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وعلق ممثل روسيا لدى مجلس الأمن: يؤسفنا أن المجلس ظل رهينة أنانية الوفود الغربية.

واجتمع مجلس الأمن الدولي، الإثنين، في الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش، لبحث الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

ووزعت روسيا، على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار سيتم التصويت عليه يدعو إلى "وقف إنساني فوري ودائم ويتم احترامه تماما لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية من دون معوقات إلى قطاع غزة المحاصر". 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 بنوك مصرية تستقبل ملايين الدولارات.. هدية أوروبية للاقتصاد المصري

90مليون جنيه من إمام عاشور.. ميدو يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

مجلس الأمن يرفض قرارا روسيا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

بث مباشر.. تحرك قوافل المساعدات الإنسانية إلى معبر رفح البري

رقص ابنة غادة عادل.. شاهد حفل زفاف المخرج مجدي الهواري

عاجل.. إيقاف مباراة السويد وبلجيكا في تصفيات أمم أوروبا بسبب مصرع مشجعين

استدرجها لمنزله وتعدى عليها .. العثور على جثة طالبة الشرقية المتغيبة| تفاصيل

موضوعات متعلقة

بريطانيا: لا يمكننا دعم أي مشروع قرار لا يدين هجمات حماس ضد الإسرائيليين

أمريكا وبريطانيا وفرنسا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار روسي حول غزة

مجلس الأمن يرفض قرارا روسيا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

مجلس الامن: إجراء مشاورات في جلسة مغلقة لبحث مشروعي قرار حول غزة

شعرنا بالصدمة.. بايدن يعلق على واقعة إنهاء عجوز حياة طفل فلسطيني بإلينوي

رئيس وزراء كندا: اتفقت مع السيسي على ضرورة إيصال المساعدات لغزة

البيت الأبيض: بايدن يدرس دعوة لزيارة إسرائيل

إنهاء حياة شخصين في حادث إطلاق نار في بروكسل

ترشيحاتنا

بعد اجتماع استمر سبع ساعات.. وزير الخارجية الأمريكي يغادر إسرائيل

السفير الفلسطيني بالقاهرة: ما يجري في غزة جريمة حرب كاملة الأركان

المستشفى الكويتي في غزة يرفض التحذير الإسرائيلي الثاني بإخلاء موقعه

اتفاق مصري أمريكي إسرائيلي على وقف إطلاق النار وفتح معبر رفح في الثامنة صباحا

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه تحديا مائيا كبيرا

موانع الرزق في الإسلام.. خد بالأسباب وماتبقاش متكاسل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الله قادر على كل شيء.. ظهور لافت لحورية فرغلي يبهر الجميع.. شاهد الصور

أطفال للبيع وبأعمار مختلفة.. ما القصة؟| صور

تركيا.. عريس يقضي ليلة زفافه في السجن والسبب صادم

بعد قبلة عمرو دياب لها.. داليا خليل تظهر بإطلالة تعود للتسعينيات

فيديو

حلالة العقد.. حكاية عسلية أشهر معلمة بسوق الجمعة |فيديو

خبر أفرح الملايين .. مفاجأة حول الطفل الفلسطيني باسل أبو مرسة وصورته مع والدته /فيديوجراف

هالة صدقي: أقدم شخصية صاحبة ناد رياضي في كتف قانوني.. فيديو

حسن مش بيعبرني وهرجع قريب.. إيمي سمير غانم تكشف عن تفاصيل فترة غيابها عن الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ