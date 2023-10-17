الصين: حياة المدنيين أولوية.. ومجلس الأمن عليه دور حاسم لحل النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أكد ممثل الصين لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن يتوجب عليه أن يؤدي دورا حاسما في النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مطالبا بالإفراج عن الأسرى، وفتح ممرات إنسانية.

ودعا ممثل الصين لدى الأمم المتحدة، إلى وقف الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين بأسرع وقت ممكن، وتفادي توسع النزاع، مؤكدا أنه لا يجب أن يدفع المدنيين ثمن النزاعات المسلحة بين الطرفين.

وأضاف ممثل الصين لدى الأمم المتحدة، أن عملية السلام في الشرق الأوسط، انحرفت عن مسارها، ولا بد أن نتجاوز عن الأزمات، ونسعى إلى تسوية شاملة وعادلة من خلال مبدأ حل الدولتين.

وأكد أن الصين تواصلت مع جميع الأطراف؛ من أجل الوقوف على حلول للأزمة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرا إلى زيارة المبعوث الصيني للشرق الأوسط؛ للتوصل إلى مسار للتهدئة.

وأشاد المندوب الصيني بمشروع القرار الذي قدمته مصر والأردن وغيرها من الدول القائمة على الحل للأزمة الفلسطينية الإسرائيلية التي أودت بحياة الآلاف، محذرا من أن النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين يؤثر على الاستقرار في المنطقة.