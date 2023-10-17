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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: بايدن يعقد قمة مع السيسي وعبدالله الثاني وعباس بعد زيارته لإسرائيل

بايدن والسيسي
بايدن والسيسي

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيتوجه غدا الأربعاء، إلى عمان؛ لعقد قمة رباعية للقاء ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأضاف منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، أن بايدن سيناقش ضمان عدم استفادة حماس من المساعدات حال إدخالها إلى غزة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الرئيس جو بايدن، سيؤكد رسالة الولايات المتحدة لأي جهة تحاول استغلال الأزمة في قطاع غزة لمهاجمة إسرائيل.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، وفقا لتصريحات عاجلة نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أطلقها من إسرائيل، منذ قليل، أن الرئيس بايدن يواصل التنسيق الوثيق مع الشركاء الإسرائيليين؛ لتأمين إطلاق سراح الأسرى لدى حماس.

وأضاف بلينكن، أنه من الضروري أن يبدأ تدفق المساعدات إلى غزة في أقرب وقت ممكن.

يأتي هذا في الوقت الذي أُعلن فيه عن تحرك القوافل الإغاثية عبر معبر رفح في مصر إلى قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء.

كما يأتي أيضا، في ظل رفض مجلس الأمن لمشروع قرار روسي بوقف إطلاق النار في غزة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ونوه وزير الخارجية الأمريكي، بأن الرئيس بايدن سيؤكد أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن شعبها ضد حماس.

واستطرد أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على خطة تسمح بإرسال مساعدات إلى المدنيين في غزة.

وتأتي زيارة بلينكن، للمرة الثانية إلى إسرائيل؛ بعد جولة شملت 6 دول عربية، من بينها “مصر والسعودية والإمارات”، تضمنت مباحثات حول إدخال المساعدات، وبحث سبل التهدئة.

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