في انتظار فتحه.. قوافل التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين داخل معبر رفح| صور

وصلت قوافل الإغاثة الإنسانية من قبل التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين للعمل الخيري، إلى معبر رفح من الجانب المصري؛ في انتظار فتحه تمهيدا لإيصال المساعدات إلى الجانب الفلسطيني.

وتحركت قوافل المساعدات الإنسانية المصرية، من داخل الحدود المصرية باتجاه معبر رفح البري منذ قليل؛ للتوجه إلى أهالي فلسطين في قطاع غزة.

وكان طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، قد كشف عن تفاصيل انطلاق قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي لدعم الأشقاء في فلسطين، وتشارك في القافلة العديد من المؤسسات الاهلية ومنها مؤسسة أبو العينين للعمل الخيري.

وقال طلعت عبد القوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد" في وقت سابق:" القوافل المصرية في طريقها إلى معبر رفح في شمال سيناء ".

وأضاف: "جميع قيادات التحالف الوطني متواجدة مع القافلة المصرية المتوجهة إلى معبر رفح".

وأكد طلعت عبد القوي: "مصر دولة قوية، وبها رئيس قوي، والمساعدات الإنسانية ستصل إلى الأشقاء في قطاع غزة".

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