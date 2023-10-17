عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في انتظار فتحه.. قوافل التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين داخل معبر رفح| صور

صدى البلد

وصلت قوافل الإغاثة الإنسانية من قبل التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين للعمل الخيري، إلى معبر رفح من الجانب المصري؛ في انتظار فتحه تمهيدا لإيصال المساعدات إلى الجانب الفلسطيني.

وتحركت قوافل المساعدات الإنسانية المصرية، من داخل الحدود المصرية باتجاه معبر رفح البري منذ قليل؛ للتوجه إلى أهالي فلسطين في قطاع غزة.

وكان طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، قد كشف عن تفاصيل انطلاق قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي لدعم الأشقاء في فلسطين، وتشارك في القافلة العديد من المؤسسات الاهلية ومنها مؤسسة أبو العينين للعمل الخيري.

وقال طلعت عبد القوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد" في وقت سابق:" القوافل المصرية في طريقها إلى معبر رفح في شمال سيناء ".

وأضاف: "جميع قيادات التحالف الوطني متواجدة مع القافلة المصرية المتوجهة إلى معبر رفح".

وأكد طلعت عبد القوي: "مصر دولة قوية، وبها رئيس قوي، والمساعدات الإنسانية ستصل إلى الأشقاء في قطاع غزة".

ca4c811b-1748-45db-8153-87470ae99422
ca4c811b-1748-45db-8153-87470ae99422
4fa57646-eae4-43f0-95e7-b69cd500f74c
4fa57646-eae4-43f0-95e7-b69cd500f74c
7971759c-71ee-40be-bf9d-b98b9d2a59c0
7971759c-71ee-40be-bf9d-b98b9d2a59c0
c6b727f8-41e7-4dc9-8ce0-9163beadf239
c6b727f8-41e7-4dc9-8ce0-9163beadf239
1bc8ea07-fd4e-4677-a684-831a75a53dcc
1bc8ea07-fd4e-4677-a684-831a75a53dcc
941be91d-dac0-4afb-bfd7-a86444f43d3d
941be91d-dac0-4afb-bfd7-a86444f43d3d
79443ba6-b420-478a-bd7c-dbc95342534b
79443ba6-b420-478a-bd7c-dbc95342534b
ab5bb9b1-5fe5-4aff-8919-f6ffd7602c16
ab5bb9b1-5fe5-4aff-8919-f6ffd7602c16
1b690bae-b34f-4f65-a98d-134cf2d03777
1b690bae-b34f-4f65-a98d-134cf2d03777
اهالي فلسطين الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية التحالف الوطني للعمل الأهلي الحدود المصرية الجانب المصري الجانب الفلسطيني التحالف الوطنى للعمل المساعدات الانسانية المؤسسات الأهلية القوافل المصرية قوافل المساعدات الإنسانية المصرية قطاع غزة مؤسسة ابو العينين معبر رفح البري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 بنوك مصرية تستقبل ملايين الدولارات.. هدية أوروبية للاقتصاد المصري

اتفاق مصري أمريكي إسرائيلي على وقف إطلاق النار وفتح معبر رفح في الثامنة صباحا

استدرجها لمنزله وتعدى عليها .. العثور على جثة طالبة الشرقية المتغيبة| تفاصيل

عاجل.. إيقاف مباراة السويد وبلجيكا في تصفيات أمم أوروبا بسبب مصرع مشجعين

المذيع اتعصب عليه.. مسئول إسرائيلي سابق: فليذهب الفلسطينيون لسيناء بها مساحة شاسعة|فيديو

كولومبيا تطالب السفير الإسرائيلي بمغادرة أراضيها

بث مباشر.. تحرك قوافل المساعدات الإنسانية إلى معبر رفح البري

مجلس الأمن يرفض قرارا روسيا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

ترشيحاتنا

بايدن: أسافر إلى إسرائيل للتضامن معها ضد حماس

اتحاد الكرة يكشف مقر إقامة مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم

في انتظار فتحه.. قوافل التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين داخل معبر رفح| صور

هل الحلم بعد الفجر من فعل الشيطان؟.. يتحقق إذا رأيت 5 علامات

هل يجوز الإنفاق من الصدقة الجارية على تدريب القائمين على الأيتام؟.. دار الإفتاء ترد

محمد عبد الجليل: مشاركة هذا اللاعب مستقبلاً مع منتخب مصر صعب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الله قادر على كل شيء.. ظهور لافت لحورية فرغلي يبهر الجميع.. شاهد الصور

أطفال للبيع وبأعمار مختلفة.. ما القصة؟| صور

تركيا.. عريس يقضي ليلة زفافه في السجن والسبب صادم

بعد قبلة عمرو دياب لها.. داليا خليل تظهر بإطلالة تعود للتسعينيات

فيديو

حلالة العقد.. حكاية عسلية أشهر معلمة بسوق الجمعة |فيديو

خبر أفرح الملايين .. مفاجأة حول الطفل الفلسطيني باسل أبو مرسة وصورته مع والدته /فيديوجراف

هالة صدقي: أقدم شخصية صاحبة ناد رياضي في كتف قانوني.. فيديو

حسن مش بيعبرني وهرجع قريب.. إيمي سمير غانم تكشف عن تفاصيل فترة غيابها عن الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ