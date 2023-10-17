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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحر الأحمر تستعد بكفاءة لمواجهة السيول المحتملة خلال فصل الشتاء

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قامت لجنة مرور السدود والبحيرات الصناعية بالبحر الأحمر في إطار الاستعداد لفصل الشتاء القادم وتعزيزًا للتدابير الوقائية،بجولات ميدانية شملت برابخ المنطقة وسدود الحماية بمدن سفاجا ورأس غارب. وجاء ذلك ضمن الخطة الشاملة التي وضعتها المحافظة لمواجهة السيول المحتملة، حيث تم فحص حالة البرابخ وسدود الحماية والبحيرات الصناعية، وتأكيد الجاهزية التامة لها لاستقبال موسم الأمطار المتوقع.

رئيس اللجنة، نادي نصيف، أوضح أن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، أصدر تعليماته بالمرور المستمر على جميع البرابخ وسدود الحماية والبحيرات الصناعية في المنطقة. وأشار إلى أهمية هذه الجهود في حماية المواطنين وممتلكاتهم من أخطار السيول، مما يعزز من الاستقرار والسلامة في المنطقة.

وفي إطار جهودها، أكدت اللجنة أن جميع البرابخ وسدود الحماية والبحيرات الصناعية بمدينة سفاجا في حالة ممتازة ولا تحتاج إلى أي أعمال تطهير. كما تم تفقد حواجز التوجيه على الطرق الرئيسية بين رأس غارب والمناطق المجاورة، وتأكيد عدم وجود أي عوائق تعيق تدفق المياه في حالة وقوع الأمطار الغزيرة.

واصلت محافظة البحر الأحمر الاستمرار في متابعة الوضع بعناية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين وضمان استعداد المنطقة لمواجهة أي تحديات تتعلق بالظروف الجوية المتغيرة.

 

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