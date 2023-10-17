فتح باب التقدم للدبلوم المهنى إدارة نظم الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس

أعلن مركز ضمان الجودة والاعتماد، فتح باب التقدم للدبلوم المهني إدارة نظم الجودة والاعتماد فى المؤسسات التعليمية للعام الدراسى 2024/2023 بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس.

ويحصل الخريج على لقب أخصائى نظم الجودة والاعتماد فى المؤسسات التعليمية، ويستهدف الدبلوم قيادات المؤسسات التعليمية والتربوية، وأعضاء المجتمع الأكاديمى، ومديرى وحدات ضمان الجودة فى المؤسسات التعليمية، والمهتمين بنظم الجودة والاعتماد فى مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم قبل الجامعي.

ويتميز الدبلوم باحتوائه على مقررات حديثة تتواكب مع أحدث نظم الجودة.

وأعلنت الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس عن إدراج 48 عالمًا من علماء جامعة عين شمس ضمن افضل علماء العالم وذلك ضمن تحديث جديد لتقرير أصدره باحثين بجامعة ستانفورد الأمريكية و الصادر عام 2023، وذلك في سياق ريادة جامعة عين شمس في مجال البحث العلمي على الصعيدين المحلي والدولي، وتتويجا لمسيرة البحث العلمي التى يتميز بها علماء الجامعة عبر تاريخها.

والمعايير التي استند عليها التصنيف لإدراج الباحثين على مستوى العالم ضمن هذه القائمة تعتمد على عدد الاستشهادات بالأبحاث المنشورة من قبل هؤلاء العلماء، ومؤشر عدد المنشورات التي تم الاستشهاد بمؤلفها من قبل مؤلفين آخرين على الأقل نفس العدد من المرات (h-index) ، ومؤشر hm المعدل للتأليف المشترك، والاستشهادات للأوراق البحثية في مواضع تأليف مختلفة، ومؤشر مركب (c-score) وكذلك تتم الاستعانة ببيانات اسكوبس Scopus المطروحة من قبل Elsevier.

يشمل التقرير العلمي الجديد الصادر في 2023 علماء الجامعة في ميادين الطب، والعلوم، والهندسة وغيرها، زيادة في عدد الباحثين المدرجين عن الأعوام السابقة مما يعكس نهج إدارة الجامعة في دعم البحث العلمي وتشجيع العلماء على تحقيق إسهاماتهم الوطنية والعالمية.