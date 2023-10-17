عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التقدم للدبلوم المهنى إدارة نظم الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن مركز ضمان الجودة والاعتماد، فتح باب التقدم للدبلوم المهني إدارة نظم الجودة والاعتماد فى المؤسسات التعليمية للعام الدراسى 2024/2023 بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس.

txt

بالخطوات.. طرق الدخول على منصة التعلم الإلكتروني بـ جامعة عين شمس

txt

خبير : تحولات تعليمية رائدة لرفع كفاءة البنية المعلوماتية في الجامعات المصرية

ويحصل الخريج على لقب أخصائى نظم الجودة والاعتماد فى المؤسسات التعليمية، ويستهدف الدبلوم قيادات المؤسسات التعليمية والتربوية، وأعضاء المجتمع الأكاديمى، ومديرى وحدات ضمان الجودة فى المؤسسات التعليمية، والمهتمين بنظم الجودة والاعتماد فى مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم قبل الجامعي.

ويتميز الدبلوم باحتوائه على مقررات حديثة تتواكب مع أحدث نظم الجودة.

وأعلنت الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس عن إدراج 48 عالمًا من علماء جامعة عين شمس ضمن افضل علماء العالم وذلك ضمن تحديث جديد لتقرير أصدره باحثين بجامعة ستانفورد الأمريكية و الصادر عام 2023، وذلك في سياق ريادة جامعة عين شمس في مجال البحث العلمي على الصعيدين المحلي والدولي، وتتويجا لمسيرة البحث العلمي التى يتميز بها علماء الجامعة عبر تاريخها.

والمعايير التي استند عليها التصنيف لإدراج الباحثين على مستوى العالم ضمن هذه القائمة تعتمد على عدد الاستشهادات بالأبحاث المنشورة من قبل هؤلاء العلماء، ومؤشر عدد المنشورات التي تم الاستشهاد بمؤلفها من قبل مؤلفين آخرين على الأقل نفس العدد من المرات (h-index) ، ومؤشر hm المعدل للتأليف المشترك، والاستشهادات للأوراق البحثية في مواضع تأليف مختلفة، ومؤشر مركب (c-score) وكذلك تتم الاستعانة ببيانات اسكوبس Scopus المطروحة من قبل Elsevier.

يشمل التقرير العلمي الجديد الصادر في 2023 علماء الجامعة في ميادين الطب، والعلوم، والهندسة وغيرها، زيادة في عدد الباحثين المدرجين عن الأعوام السابقة مما يعكس نهج إدارة الجامعة في دعم البحث العلمي وتشجيع العلماء على تحقيق إسهاماتهم الوطنية والعالمية.

إدارة نظم الجودة جامعة عين شمس المؤسسات التعليمية مركز ضمان الجودة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دورك انتهى.. رضا عبد العال يصدم نجم منتخب مصر

300 جنيه مرة واحدة|تراجع أسعار الذهب بعد موجة ارتفاع قوية.. وعيار21 مفاجأة

خدوا جاكت معاكم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار على تلك المحافظات

جه مصلحة.. نجم الأهلي السابق يعلق على طرد محمد هاني

محمد عبد الجليل: مشاركة هذا اللاعب مستقبلاً مع منتخب مصر صعب

8 درجات تراجعا خلال الليل.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

اتفاق مصري أمريكي إسرائيلي على وقف إطلاق النار وفتح معبر رفح في الثامنة صباحا

نجم الزمالك يرفض الرحيل قبل الحصول على جميع مستحقاته

موضوعات متعلقة

إنجازات متميزة .. خبراء يشيدون بجهود التعليم العالي في دعم مشروعات تطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات

تحسين الجودة والجاهزية .. خبير يوضح رؤية مصر لجعل التعليم العالي أكثر فعالية

خبير يشيد بجهود التعليم العالي في دعم تطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات

آداب عين شمس تعلن جدول محاضرات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول.. صور

ترشيحاتنا

صحيفة الجارديان تفصل رسامًا بسبب كاريكاتير عن نتنياهو| فما القصة؟

التوافق المصري الروسي الفرنسي على خطورة الوضع بغزة محور اهتمام الصحف

مش هتصدق عينك.. موبايل اقتصادي جديد من oppo ب 3700 جنيه

الصين توقع مع مصر 4 اتفاقيات جديدة للاستثمارات بـ اقتصادية قناة السويس

الوزراء : زيادة التسوق من الإنترنت بالنصف الثاني من 2023

رئيس الوزراء يشهد توقيع مشروعات طاقة جديدة باستثمارات 14,75 مليار دولار بالسخنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعرها صادم.. فيديو يوثق لحظات اشتعال سيارة كهربائية شهيرة أثناء تجربتها ببريطانيا

الله قادر على كل شيء.. ظهور لافت لحورية فرغلي يبهر الجميع.. شاهد الصور

أطفال للبيع وبأعمار مختلفة.. ما القصة؟| صور

تركيا.. عريس يقضي ليلة زفافه في السجن والسبب صادم

فيديو

حلالة العقد.. حكاية عسلية أشهر معلمة بسوق الجمعة |فيديو

خبر أفرح الملايين .. مفاجأة حول الطفل الفلسطيني باسل أبو مرسة وصورته مع والدته /فيديوجراف

هالة صدقي: أقدم شخصية صاحبة ناد رياضي في كتف قانوني.. فيديو

حسن مش بيعبرني وهرجع قريب.. إيمي سمير غانم تكشف عن تفاصيل فترة غيابها عن الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ