بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة عالميا تقاربت طرازات وفئات السيارات الجديدة من بعضها البعض في الأسعار ، وذلك يعود الي الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات وادت الي تقلص إنتاج السيارات وعدم توافرها لدي الوكلاء والموزعين مما ساعد علي زيادة أسعار السيارات الجديدة ، ومن ضمن الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات هي عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

- يوضح موقع صدى البلد الإخباري الفرق بين أوبل كورسا و سوزوكي سويفت الهاتشباك موديل 2022 و 2023 :



1- سعه محرك اوبل كورسا موديل 2023 :

اوبل كورسا موديل 2023

تتسارع اوبل كورسا موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، وبها محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وتحتاج الي 4.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 44 لتر ، تنتج قوة 130 حصان، وتصل سرعتها القصوي الي 207 كم/ساعة .

- أبعاد اوبل كورسا الهاتشباك :

اوبل كورسا موديل 2023

تتوافر سيارة اوبل كورسا موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4060 مم، وعرض 1960 مم، وارتفاع 1433 مم، وبها قاعدة عجلات طولها 2538 مم .

- أسعار اوبل كورسا موديل 2023 :

الفئة الأولي من سيارة اوبل كورسا موديل 2023 تباع بسعر 899 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اوبل كورسا موديل 2023 تباع بسعر 949 ألف جنيه .

2- سعه محرك سوزوكى سويفت موديل 2022 :

سوزوكى سويفت موديل 2022

تستمد سيارة سوزوكى سويفت موديل 2022 قوتها من محرك سعه 1200 سي سي ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.9 ثانية، وتحتاج الي 6.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 37 لتر ، وتنتج قوة 84 حصان، وعزم دوران 107 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

- أبعاد سوزوكى سويفت الهاتشباك :

سوزوكى سويفت موديل 2022

تأتي سيارة سوزوكى سويفت موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بطول 3840 مم، وعرض 1735 مم، وارتفاع 1495 مم، وبها قاعدة عجلات طولها 2450 مم .

- أسعار سوزوكى سويفت موديل 2022 :

الفئة الأولي من سيارة سوزوكى سويفت موديل 2022 الهاتشباك تباع بسعر 604 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكى سويفت موديل 2022 الهاتشباك تباع بسعر 624 ألف جنيه .