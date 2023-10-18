الشفلح.. نبات يعالج التهاب الأذن ويقلل الضغط والسكر.. تعرف على فوائده الصحية

تحتوي عشبة الشلفح على مجموعة من السكريات والزيوت الطيارة ذات رائحة تشبه رائحة الثوم لما تحتويه من كبري ومواد صابونية ، وهلامية ، وستيرولات ، وأحماض عضوية ودهنية ، كومارينات.

لذا فإن الشفلح يعالج التهاب الأذن ويقلل الضغط والسكر في الدم.

تصلب الشرايين:

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات البرية ، ان ثمار عشبة الشلفح تستخدم في علاج أمراض الإسهال وطرد ديدان وغازات البطن والأمعاء، إضافة إلى فائدته تنشيط الكبد وخفض السكر، وتستخدم كمضاد للسرطان وعلاج التهاب الأذن.

كما يعالج الشفلح الأمراض الصدرية وتصلب الشرايين، بالإضافة إلى الحساسية وسيلان الأنف وطرد البلغم وأمراض المعدة ،ويدر البول ويعمل على تخفيض الضغط .

ويستفاد من جذور وأوراق نبتة الشفلح في علاج آلام النقرس والروماتيزم وآلام الظهر والرقبة، والكدمات، وفي تسكين الألم ، أما أزهاره فتستخدم لتطهير المسالك البولية عن طريق عمل منقوع من هذه الأزهار.

إضافة الى مساعدة السلفح في تنشيط الكبد وطرد الديدان وغازات البطن وعلاج الإسهال، كما تعمل على خفض السكر في الدم، ومضاد للسرطان.



التهاب الأذن:

و قال ، ان أهمية ثماؤ نبتة الشفلح تكمن في علاج التهاب الأذن وأمراض السمع، من خلال خلط الثمار بزيت الزيتون ، كما يستخدم الشفلح كغرغرة للاسنان والتهابات الحلق،و له قدرة كبيرة على قتل الكائنات الدقيقة البكتريا والفطريات .

ويعد الشلفح ،فعال في علاج الالتهابات ..حيث يعالج الشفلح التهابات الأذن وأمراض السمع ، وذلك بخلطه بزيت الزيتون لتحضير قطرة للأذن.، وهو مدر للحيض. ويستخدم الشلفح كذلك في علاج تصلب الشرايين ، وعلاج حساسيه وسيلان الأنف ،كما عرف بفعاليته في تخفيف آلام المعدة .

عرق النساء:

ويستخدم “الشفلح” كمنشط جنسي فعال، وكعلاج لعرق النساء وآلام الفخذ ولعلاج البواسير، كما أنه مدر للبول ، كما يعالج الأمراض الصدرية وتصلب الشرايين، بالإضافة إلى الحساسية وسيلان الأنف وأمراض المعدة ، وخافض للضغط وطارد للبلغم.

و تستخدم أوراق النبتة وجذورها في علاج الأورام والكدمات، وفي تسكين الألم بشكل عام، أما أزهارها فتستخدم لتطهير المسالك البولية عن طريق عمل منقوع من هذه الأزهار.

والشفلح مضاد للالتهابات و مقاومة الحمى ، و براعم الأزهار ملينة وتخفف الآلام المعدة، و لحاء الجذر مطهر ويوقف النزيف الداخلي ، وكذلك لعلاج الحالات الجلدية .

و تستعمل كمادات نبتة الشفلح لعلاج التهابات العيون.، و علاج الأورام والكدمات وتسكين الأوجاع ، وهو مسكن للصداع الشديد إذ يستعمل كدهان للرأس ، كما تستعمل عشبة الشفلح لعمل كمدات لعلاج الروماتيزوم.

وقد استخدمت الثمار الطازجة لعلاج الاسقربوط، وقد تم استخدام منقوع الثمار لعلاج عرق النساء ،و أزهار الشفلح تستخدمة كمطهر للمسالك البولية والكلى ، و يستعمل مغلى ثمار الشفلح لطرد الغازات من البطن .

وتستخدم أوراق الشفلح لعلاج الديسك والانزلاق الغضروفي؛ على هيئة لبخات لمدة لا تتجاوز خمس وأربعون دقيقة أو أقلّ حسب قدرة المريض على تحمل حرارتها، ويستحسن أخذ دواء مسكّن قبل وضع اللبخة، وتزال لأنّها حارة على الجلد ويجب بعد إزالتها ترطيب الجلد بالماء البارد.