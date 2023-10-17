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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يتجاوز 15 ألف جنيه.. تعرف على سعر ثوب أنابيلا هلال الأسود

أنابيلا هلال
أنابيلا هلال

نشرت المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك من خلال تواجدها في ميلانو بإيطاليا، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.

 

سعر توب أنابيلا هلال

 


وظهرت أنابيلا هلال، بتوب كب وعليه بنطال واسع من الحرير باللون الاسود، وأختارت عليه حذاء من الشمواه باللون الاسود.

 

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وكانت إطلالة أنابيلا هلال من مجموعة ازياء Nafisika Skourti، وقد وصل سعر الإطلالة إلى 2.125 ريال سعودي، اي ما يعادل 17,504 جنيه مصري.

 

وقد اختارت أنابيلا هلال ترك خصلات شعرها منسدلة عبر أكتافها بتسريحة انسابية وناعمة.

 

واكملت انابيلا هلال إطلالتها بالإعتماد على الالوان الترابية في وضع المكياج، فقد اختارت اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع اختيار الكحل الاسود، والماسكرا، والآي شادو لتبرز من جمال عينيها.


واختارت انابيلا اكسسورات رقيقة تتناسب مع إطلالتها، فقد اكتفت بارتداء كولية متميز باللون الفضي حول عنقها.

أنابيلا هلال
أنابيلا هلال
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