انطلاق فعاليات الندوة التعريفية لبرنامج المرأة تقود في قصر ثقافة قنا

شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء أيمن الاطفيحى، مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، انطلاق فعاليات الندوة التعريفية لبرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" التي نظمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بقصر ثقافة قنا ، بهدف تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات على المهام القيادية للمشاركة في بناء ودفع عجلة التنمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لتنمية المجتمع وخدمة البيئة، والدكتورة هدي السعدي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية وحشد كبير من سيدات قنا.

ورحب نائب محافظ قنا، بالمشاركين في فعاليات الندوة التعريفية، للبرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية" وعبر عن سعادته للمشاركة في فعاليات إطلاق الأكاديمية الوطنية للتدريب" لبرنامج "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"، والذي يتضمن عدداً من البرامج المقدمة للمرأة، لتتبوأ المرأة المصرية مكانتها التي تستحقها عن جدارة، فقد حظيت المرأة باهتمام كبير وغير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تبلور في حصولها على مكتسبات عديدة بكافة الأصعدة، وتجسد ذلك في إعلان عام 2017 عاماً للمرأة، مع إطلاق إستراتيجية “تمكين المرأة 2030”.

وأضاف عمر، أن الجمهورية الجديدة تولي اهتماماً بالغاً وعناية كبيرة بالمرأة المصرية، من خلال تقلدها أول مرة في تاريخ مصر أعلى المناصب بالجهاز الإداري للدولة، والعديد من المناصب القيادية الأخرى، هذا بالإضافة للعديد من التشريعات المختلفة التي أُصدرت حفاظاً على حقوق المرأة.

وأشار اللواء أيمن الاطفيحى، مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب للعلاقات الحكومية، إلى أن الأكاديمية توفر العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية، التي تعمل على حماية المرأة والارتقاء بأساليب حياتها المعيشية، آملاً بأن تحقق تلك الندوة والبرنامج التدريبي، الأهداف المرجوة، بما يعود بالنفع والفائدة على جميع السيدات المستهدفات.

وأضاف الأطفيحي، أن الأكاديمية تضع نصب أعينها بناء الإنسان، والعمل على كل ما يُسهم في الارتقاء به، من خلال إعداده الإعداد الجيد بواسطة البرامج التدريبية المتنوعة التي تشمل كافة العلوم والتخصصات، لافتاً إلي أنه ليس بخافٍ عن الجميع الجهود التي تقدمها الدولة المصرية.

وأوضح مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب للعلاقات الحكومية، أن الاكاديمية الوطنية للتدريب، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قامت بإطلاق برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" بهدف تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات، وتمكينهن اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، للمشاركة في المهام القيادية، وبناء ودفع عجلة التنمية.

وأشار الأطفيحى، إلى أن البرنامج يفتح آفاقاً من التفكير المنطقي والإبداعي، وصقل خبرات المتدربات، ويقدم حزمة تدريب متنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال، بالاضافة للوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والحوكمة والتحول الرقمي، ليصبحن أكثر تأثيراً في أسرهن وعملهن ومجتمعاتهن.

تضمنت فعاليات الندوة،تقديم عرض توضيحي وشرح تفصيلي، حول القرار الجمهورى لإنشاء الأكاديمية، ودورها وأنشطتها المختلفة، والبرامج التدريبية التي تقدمها لتأهيل الشباب والمرأة وكافة الفئات وصقل خبراتهم ومهاراتهم وتأهيلهم للقيادة.