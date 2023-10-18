ضربات إسرائيلية كثيفة على غزة بالتزامن مع لقاء بايدن ونتنياهو

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، غارت جوية كثيفة على قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع وصول الرئيس الأمريكي إلى تل ابيب، ولقائه مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ قليل إلى تل أبيب لبدء رحلة غير عادية عالية المخاطر، يسعى من خلالها إلى إظهار الدعم القوي لإسرائيل في سعيها للقضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وعن واقعة استهداف مستشفى المعمداني، قال بايدن خلال لقائه مع نتنياهو : يبدو لي أن واقعة المستشفى في غزة من عمل "الفريق الثاني" .

وأضاف بايدن: أردت الحضور هنا حتى يعرف الناس فيها وفي العالم بأسره أننا نقف مع "إسرائيل".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث وصلت إلى أكثر من 3200 شهيد و11 ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء.

واستشهد ما يزيد على 500 فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة ، بحسب ما أفادت وزارة الصحة مساء الثلاثاء.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة حرب جديدة بقصف ساحة مستشفى الأهلي العربي وسط مدينة غزة، حيث توافد عشرات من الشهداء والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف.

وأشار إلى أن مستشفى المعمداني كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات.