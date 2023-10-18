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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعليق أعمال الحملة الانتخابية لرئيس الوفد 3 أيام حدادا على شهداء غزة

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد

قرر المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد تعليق أعمال حملته الانتخابية لمدة ٣ أيام حدادا علي أرواح شهداء غزة.

 

وكان قد أكد المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، دعمه ومساندته لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءه بالمستشار الألماني صباح اليوم والتي أكد فيها رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية، وأن استمرار العمليات العسكرية فى غزة يهدد بتوسيع رقعة الصراع .

وقال رئيس حزب الوفد في بيان له اليوم : نفوض الرئيس السيسي في اتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية الأمن القومي المصري، وأن الشعب المصري لا يمكن أن يتنازل او يفرط عن حبه رمال واحده من أرضه كما ان الشعب المصري يرفض مخطط التهجير القسري الذي وضعه الكيان الصهيوني.

وثمن رئيس حزب الوفد موقف مصر الثابت والواضح ورفضها لعملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ، مؤكدا أن ما أدلي به الرئيس السيسي من تصريحات يعبر عن الجماهير المصرية  ونبض الشعب المصري.

وأضاف يمامة أن الشعب المصري يقف كله صف واحد خلف القيادة السياسية بزعامة الرئيس السيسي ولا محل للمزايدة.

ولفت الدكتور عبد السند يمامه إلى أن إسرائيل تريد أن تنتفع من الحدث الحالي للحصول علي المزيد من المنافع السياسية وتخطو خطوة نحو تصفية القضية الفلسطينية.

وتابع قائلا: “لا حل للقضية الفلسطينية الا بحل الدولتين ، وأن ذلك هو الضمان الوحيد لضمان السلام في الشرق الأوسط”.

وشدد المرشح الرئاسي على أن القضية الفلسطينية هى قضية ايمانيه وعقيدة ثابته بالنسبة للمسلمين، وأن تلك القضية ليست قضية سياسية، لافتا علي استعداد بيت الأمة للنزول الي الشارع للتعبير عن رفضه التام لما يتعرض له الشعب الفلسطيني ولرفض اتخاذ وطن بديل لهم .

المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي العمليات العسكرية غزة

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تعليق أعمال الحملة الانتخابية لرئيس الوفد 3 أيام حدادا على شهداء غزة

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