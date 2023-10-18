رئيس حزب الغد: جاهزون لتلبية نداء السيسي بالنزول للتعبير عن رفضنا للمخطط الإسرائيلي

أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد على كامل تأييد حزب الغد وكامل دعمه لموقف الرئيس البطل عبد الفتاح السيسى بخصوص رفض تهجير الفلسطينين إلى مصر، وكل ما جاء بخطاب سيادته اليوم فى حضور المستشار الألمانى ورفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينين إلى مصر ، ورفض إسرائيل لحل الدولتين، والإصرار على تنفيذ فكرتها المجنونة.

كما أكد رئيس الغد فى بيان صحفى له على أن الجميع فى مصر جاهزون للنزول الى مختلف ميادين وساحات مصر حالة دعوة الرئيس للشعب المصرى وطلبه النزول منا جميعا تعبيرا عن رفضنا للمخطط الاسرائيلى الملعون والمجنون بتهجير الفلسطينين الى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية وفقا لذلك السيناريو المعد سلفا والذى تحاول اسرائيل تنفيذه الان.

كان حزب الغد قد أيد قرارات مجلس الامن القومى المصرى الستة ودعا المصريين إلى دعمها ومساندتها شعبيا.