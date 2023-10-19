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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدولي العراقي محمد ارباط: يجب وقف إطلاق النار في فلسطين بأسرع وقت

صدى البلد

أكد اللاعب الدولي العراقي  محمد ارباط لاعب المنتخب الوطني العراقي ، ونادي تفط الجنوب عن دعمه للقضية الفلسطينية .

وقال محمد ارباط في بيان صحفي:" الهجمات الاسرائيلية على غزة والشعب الفلسطييني فاقت الحدود ، وهم يتعرضون لاباده جماعية".

تابع :" يجب ان يتم وقف اطلاق النار لان جميع العرب ينزفون ويتاثرون بكل قطرة دم من اي مواطن فلسطيني ونحن ندعمهم امام هذه القوة الغاشمة.

كشف مدافع نادي نفط الجنوب، محمد رباط، على اهتمام عدد من الفرق الجماهيرية في العاصمة بغداد.
رباط يعد أحد المدافعين المميزين في الدوري العراقي الممتاز ومثل المنتخبات الوطنية بمختلف الفئات العمرية.

وقال مصدر مقرب من اللاعب إن "المدافع محمد رباط تلقى اتصالات من عدة اندية جماهيرية تمهيداً لضمه في الموسم المقبل"، مشيراً إلى أن "اللاعب يدرس جدياً فكرة الانتقال للعب في العاصمة".

وأضاف ان "هناك اهتمام من عدة اندية في العاصمة بغداد من بينها القوة الجوية والنفط، حيث يدرس اللاعب تلك العروض من اجل تقييمها وتحديد وجهته المقبلة".

يذكر ان رباط مثل اندية الميناء والطبة ونفط الجنوب ويلعب في مركز الظهير الأيمن.

الدوري العراقي لاعب المنتخب الوطني

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