أحمد سليمان: وزارة الرياضة مقصرة بحق الزمالك..ولا نرى «الطعون» في انتخابات الأهلي

اعتبر أحمد سليمان، المرشح على منصب العضوية لانتخابات نادي الزمالك، أن هناك تقصيرًا من وزارة الشباب والرياضة تجاه الزمالك فيما يتعلق بالسماح بهذا الكم من الطعون في انتخابات نادي الزمالك، مؤكدًا أن ذلك لا يحدث في الأهلي.

وقال سليمان، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «كان هدفنا إنقاذ نادي الزمالك في الفترة الماضية، وعقدت عدة جلسات مع الكابتن حسين لبيب وانتهت بحسم أمري بالترشح على منصب عضو مجلس الإدارة».

وأشار سليمان إلى أن انتخابات الزمالك تسير بشكل حضاري بعيدًا عن الأزمات والخلافات.

وقال سلينمان: «نحن نحترم أحكام القضاء، ولكن الزمالك هو النادي الوحيد الذي يتم اللجوء فيه في انتخاباته للقضاء.. لا يحدث ذلك في الأهلي أو الإسماعيلي».

وتحدث سليمان عن أن هناك تقصيرًا من وزارة الشباب والرياضة تجاه الزمالك. لا يجوز كل تلك الطعون في انتخابات الزمالك، وأصل قانون الرياضة هو الجمعية العمومية»، مشددًا: «نادي الزمالك ليس عبثًا».

وقال سليمان: «استبعاد حسام المندوه من الانتخابات لو كان صحيحًا فهو خطأ من الوزارة ومن اللجنة الأولمبية».

وأضاف سليمان: «أقول لوزير الشباب والرياضة أن لازم إدراج حسام المندوه ضمن قائمة انتخابات الزمالك».