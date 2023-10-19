مجدي العتال: إسماعيل سليم قامة كبيرة وقدم الكثير لنادي الزمالك

أكد مجدي العتال عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك ووالد هاني العتال المرشح على منصب نائب رئيس النادي في الانتخابات القادمة، أن نادي الزمالك يمتلك كوادر شابة رائعة، متمنيا أن تظهر بشكل جيد لأعضاء النادي، موجها الشكر للدكتور إسماعيل سليم الذي كان حريصا على تشجيع ودعم الكوادر، قبل انتخابات نادي الزمالك.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "في سنة 98 عندما تم التعاقد مع رود كرول، كان هناك لاعبين تخطوا الـ35 عاما وكان إسماعيل سليم يناقش المدرب بشأن معدل الأعمار الذي وصل مجموع أعماره إلى 250 سنة".

وأضاف: "إسماعيل سليم ساهم مع كولر بعد ذلك في بناء فريق جيد لنادي الزمالك وقام بتصعيد لاعبين من الشباب أمثال حازم إمام وطارق السيد وطارق السعيد وغيرهم، كما أنه قام بالتعاقد مع وليد عبداللطيف وتامر عبدالحميد من المنصورة".

وواصل: "إسماعيل سليم كان نائب رئيس نادي الزمالك وله أفكار جيدة للغاية، وكنت أتمنى وجوده في منصب رئيس النادي مع وجود هاني العتال لكي يستفيد منه".

وتابع: "إسماعيل سليم قيمة وقامة كبيرة ورمز من رموز نادي الزمالك، وقدم الكثير للنادي على مدار سنوات كان خلالها موجودا في مجلس الإدارة".

وأتم: "ياسر إدريس مع إسماعيل سليم، كان متفاهم للغاية وحاليا يصنع طفرة كبيرة في اتحاد السباحة، بعدما اكتسب خبرات كبيرة داخل نادي الزمالك، وأتمنى أن أشاهده رئيسا للجنة الأولمبية المصرية وعضو في اللجنة الدولية، لأننا نتمنى أن يتواجد كوادر زمالكاوية في مناصب دولية، ونادي الزمالك غني بأبنائه المميزين".