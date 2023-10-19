العتال: من الوارد إعادة النظر في عقود المحال بـ "سور نادي الزمالك"

أكد هاني العتال المرشح لمنصب نائب رئيس نادي الزمالك أن هناك تفكير في إعادة النظر في عقود المحلات بـ "سور نادي الزمالك" عقب الانتخابات القادمة.

وقال هاني العتال المرشح لمنصب نائب رئيس نادي الزمالك ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من الوارد إعادة النظر في عقود المحلات بـ "سور نادي الزمالك" وتوفير عدة موارد مالية لحل كل الأزمات التي تواجه القلعة البيضاء في المرحلة الحالية ".

وتابع:" نادي الزمالك يعاني من أزمات مالية كبيرة ويجب تكاتف المجلس القادم من أجل حلها وخدمة أعضاء الجمعية العمومية في السنوات القادمة".