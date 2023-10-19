هاني العتال: يجب توفير الاستقرار للزمالك بدلا من حل مجالس الإدارات

أكد هاني العتال المرشح لمنصب نائب رئيس نادي الزمالك أنه يخشى من حال مجلس الإدارة الجديد المنتخب في الانتخابات المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وقال هاني العتال المرشح لمنصب نائب رئيس نادي الزمالك ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أنه لابد من توفير الاستقرار الإداري لنادي الزمالك بدلاً من حل مجالس الإدارات وهو ما أخشى من حدوثه في حال اختيار مجلس جديد في الدورة المقبلة".

وتابع:" أطالب الجميع بعدم الطعن على انتخابات الزمالك من أجل تحقيق الاستقرار الإداري للمجلس الجديد للعمل لخدمة أعضاء الجمعية العمومية واستكمال دورته القانونية".