العتال: رفضت التواجد في قائمة "حسين لبيب" على منصب العضوية

أكد هاني العتال المرشح لمنصب نائب رئيس نادي الزمالك أنه رفض الترشح على منصب العضوية في الانتخابات القادمة ضمن قائمة حسين لبيب المرشح لمنصب رئيس القلعة البيضاء في الدورة المقبلة.

وقال هاني العتال المرشح لمنصب نائب رئيس نادي الزمالك ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من البداية قررت الترشح على منصب نائب رئيس النادي في انتخابات الزمالك لذلك رفضت التواجد في قائمة "حسين لبيب" على منصب العضوية ".

وتابع:"جلست مرة واحدة مع حسين لبيب قبل الانتخابات ولكن لم أفرض أي شروط من أجل الترشح ضمن قائمته في انتخابات نادي الزمالك ".