هاني العتال: الزمالك أكبر من اتحاد كرة اليد

أكد هاني العتال المرشح لمنصب نائب رئيس نادي الزمالك أن علاقته بمنافسه هشام نصر جيدة تماماً ولا يوجد أي خلافات بينهما على الاطلاق وهي العلاقة التي تسود انتخابات الزمالك الحالية على كل المقاعد.

وقال هاني العتال المرشح لمنصب نائب رئيس نادي الزمالك ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"مع احترامي لتجربة هشام نصر في اتحاد اليد ولكن نادي الزمالك أكبر بكثير من إدارة اتحاد كرة اليد وهو ما يعلمه أعضاء الجمعية العمومية بالقلعة البيضاء جيداً ".

وتابع:"ما لا يعلمه البعض أنه في حال نجاحي في الانتخابات القادمة سأستعين بـ"هشام نصر" لخدمة الزمالك لأنه لا توجد أي خلافات بيننا".