حملات مكثفه لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع بدمياط

شنت إدارة المتابعة بديوان عام محافظة دمياط حملة استهدفت عددا من المحال التجارية والأسواق، لمتابعة ما تم تنفيذه لخفض أسعار السلع الأساسية، والإعلان عن أسعار جميع السلع أمام المواطنين .

كما تستمر تلك الجهود لمتابعة تنفيذ المبادرة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وأيضًا التأكد من صلاحية وجودة السلع المعروضة وتوافر جميع السلع بالأسواق.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، باستمرار الحملات لمتابعة موقف تنفيذ المبادرة التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الأساسية.