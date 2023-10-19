لا تنازل عن أرض مصر.. رسائل قوية للنائب محمد أبو العينين.. فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن تصريحات النائب محمد أبو العينين على ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية من جهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن كل مواطن يقول إنه لا تنازل ولا تهاون ولا تصفية للقضية الفلسطينية، وأنه لا تنازل عن أرض مصر في سيناء.

وأضاف النائب محمد أبو العينين، خلال جلسة طارئة لمجلس النواب لبحث تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أحيي بيان مجلس النواب الشامل الجامع المعبر عن نبض الشارع المصري بأكمله وأؤيد ما جاء به، بأنه لا تصفية للقضية الفلسطينية، ولا تهاون في حق الشعب الفلسطيني الباسل.

وأكد أبو العينين، أن العالم أمام منعطف خطير، وأن إسرائيل ظلت لـ 75 عامًا محتلة فلسطين إلا أنها لم تستطع أن تثني الإرادة الفلسطينية، مخاطبا ضمير العالم قائلا :"افيقوا إنه لا حل إلا برحيل الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

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