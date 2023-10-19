عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

لا تنازل عن أرض مصر.. رسائل قوية للنائب محمد أبو العينين.. فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن تصريحات النائب محمد أبو العينين على ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية من جهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن كل مواطن يقول إنه لا تنازل ولا تهاون ولا تصفية للقضية الفلسطينية، وأنه لا تنازل عن أرض مصر في سيناء.

 

وأضاف النائب محمد أبو العينين، خلال جلسة طارئة لمجلس النواب لبحث تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أحيي بيان مجلس النواب الشامل الجامع المعبر عن نبض الشارع المصري بأكمله وأؤيد ما جاء به، بأنه لا تصفية للقضية الفلسطينية، ولا تهاون في حق الشعب الفلسطيني الباسل.

 

وأكد أبو العينين، أن العالم أمام منعطف خطير، وأن إسرائيل ظلت لـ 75 عامًا محتلة  فلسطين إلا أنها لم تستطع أن تثني الإرادة الفلسطينية، مخاطبا ضمير العالم قائلا :"افيقوا إنه لا حل إلا برحيل الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

للمزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الڤيديو التالي:

لنائب محمد أبو العينين الاحتلال الاسرائيلي الأراضى الفلسطينية شروق عادل إسرائيل فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حذف سيناء من خريطة مصر يزعج الملايين .. إليك الحكاية كاملة

تصريحات استفزازية من نتنياهو قبل الهجوم البري علي قطاع غزة

بعد فضح السيسي مخطط تل أبيب في سيناء.. مصر تفاجئ إسرائيل بخطوة "مرعبة"

2700 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الخميس 19-10-2023

الأمم المتحدة تطالب حماس بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين

اعرف حقك.. إزاى تقدر تسوي معاشك طبقا لقانون التأمينات الجديد

أوسوريو يفرض شروطه| "فتوح" إلى زد.. ونجم الأهلي السابق على رادار الزمالك

الأسعار نزلت 30%| هبوط كبير في 3 سلع ضرورية بالبيت.. أحدها انخفض من 25 إلى 8 جنيهات

ترشيحاتنا

وزير خارجية الأردن: حرمان الأبرياء في غزة من الطعام والغذاء جريمة حرب

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن دخول المساعدات إلي غزة عبر معبر رفح

السيدة الغامضة وتجارة العملة.. القصة الكاملة لإنهاء حياة مهندس داخل سيارته بأكتوبر

أمريكا تستعد لتزويد إسرائيل بمساعدة عسكرية حاسمة.. تفاصيل

هل حقاً ذكاء اصطناعي؟| خبير لغة جسد يكشف سر جمود محمد صلاح.. حقيقة إيقافه.. ولاعبو ليفربول: “رمز وبطل”

هؤلاء ممنوعون من تناول الجرجير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلها رقي.. شاهد إطلالات أنغام تشعل السوشيال ميديا

شاهد.. مقطع فيديو يوثق نهاية مأساوية لفرس نهر على يد تمساح ضخم

بعد مشاهدات عديدة.. البحث عن مخلوق أسطوري ضخم يشبه القردة في ولايات أمريكية|فيديو

إيقاف البث والتبرع بالدم.. الأهلي يصدر قرارات صارمة تضامنا مع فلسطين |تفاصيل

فيديو

لا تنازل عن أرض مصر.. رسائل قوية للنائب محمد أبو العينين.. فيديو

شهادة رد الجميل.. تفاصيل أعلى عائد في البنوك لكبار السن

ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب.. ماذا يحدث؟

فيديو رمضان يستفز العرب والمسلمين.. بيعمل باديكير وغزة بتنضرب| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ