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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدء تفعيل قرار تعديل حدود استخدام بطاقات الخصم المباشر من الخارج.. منتصف الليل

بطاقات الخصم المباشر
بطاقات الخصم المباشر

تبدأ البنوك المصرية اعتبارا من فجر الأحد الموافق 22-10-2023، تفعيل قرار البنك المركزي المصري الخاص بـ تعديل حدود استخدام الحد الائتماني الأقصى لبطاقات الخصم التي تتم خارج البلاد.

وخاطبت البنوك عملاءها عبر رسائل SMS من الأفراد والشركات، لإبلاغهم بتعديل عمليات استخدام البطاقات الائتمانية المخصصة في أغراض  الخصم المباشر خارج البلاد، تنفيذا لقرار البنك المركزي المصري الصادر في ذلك الشأن.

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وحددت البنوك الحد الأقصى للشراء أو  سداد المدفوعات الشهري من خارج مصر باستخدام بطاقات الخصم بواقع 250 دولارا؛ في حال سفر العميل خارج البلاد.

واعلن البنك المركزي المصري  الثلاثاء الماضي، عن تعليمات بشأن استخدام بطاقات الائتمانية  في الخارج، مؤكدا أنه تقرر فتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج .

وأشار البنك إلى أن تلك التعليمات تأتي وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك، ولحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم.

وأوضح أنه سيتم وضع حد أقصي شهري لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك.

وذكر البنك أن تلك التعليمات تأتي حرصًا منه على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، خاصة في ظل ما لوحظ مؤخرًا من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا.

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