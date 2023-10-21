خطأ واضح.. خبير تحكيمي: الأهلي يستحق ركلة جزاء أمام سيمبا.. فيديو

قال محمد صلاح عبد الفتاح، الخبير التحكيمي، أن حكم مباراة الأهلي وسيمبا قدم أداءً سيئًا في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس على ملعب الوطني مكايا في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وقال محمد صلاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»: كان يجب على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اختيار طاقم تحكيمي أفضل لإدارة مباراة الأهلي وسيمبا بدلاً من تلك الطاقم الذي تسبب في خطأ واضح وهو عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للنادي الأهلي.

وفرض التعادل كلمته بين الأهلي المصري ومضيفه سيمبا التنزاني بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب (بنجامين مكابا) بالعاصمة التنزانية دار السلام في افتتاح بطولة الدوري الأفريقي.

https://www.youtube.com/watch?v=LKpQ5FycPCQ