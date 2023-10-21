صحف الكويت|حركة حماس تعلن إطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين.. ولي العهد السعودي: نرفض سياسة التهجير الجماعي القسري في غزة

ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الفرنسي خفض التصعيد في غزة

محمد بن سلمان: نرفض سياسة التهجير الجماعي القسري للفلسطينيين في غزة

بايدن يشكر قطر وإسرائيل على شراكتهما في إطلاق سراح الأمريكيتين من غزة

السيسي وأردوغان يؤكدان على إدخال المساعدات لغزة ومنع التهجير



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بحثا سبل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأكدا على ضرورة خفض التصعيد ومنع التهجير القسري لسكان القطاع.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الراي" بأن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت إطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين "لدواع إنسانية استجابة لجهود قطرية"، مشيرةً إلى أن ذلك جاء "في إطار التزام حركة حماس مع كل الوسطاء وخاصة الأشقاء في مصر وقطر وغيرهم من الدول الشقيقة والصديقة".

وقالت "الأنباء" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تقدم بالشكر لقطر وإسرائيل على شراكتهما في إطلاق سراح المواطنتين الأمريكيتين، حيث قال "لقد تحملت مواطنتانا محنة رهيبة خلال الأيام الـ14 الماضية، وأنا أشعر بسعادة غامرة، لأنهما سوف تجتمعان قريباً مع عائلاتهما التي دمرها الخوف"، مشيراً إلى أنهما ستحصلان وعائلتيهما على الدعم الكامل من حكومة الولايات المتحدة أثناء تعافيهما، داعياً إلى احترام خصوصيتهما.

وقالت "الوطن" إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جهود خفض التصعيد في قطاع غزة، فيما أكد بن سلمان على رفض المملكة لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال، وعلى أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية.

وأكد الأمير محمد بن سلمان على ضرورة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم بالوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية.

ونقلت "القبس" عن الأمير بن سلمان قوله خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، إن هناك ضرورة رفع الحصار عن غزة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى القطاع، مؤكداً رفض المملكة لسياسة التهجير الجماعي القسري للفلسطينيين في غزة.

وأشارت "الوطن" إلى أن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، سيشارك في قمة القاهرة للسلام التي تستضيفها العاصمة المصرية، السبت، لبحث الصراع في غزة.

وأفادت "الأنباء" بأن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت إنها تلقت "تهديدًا" من قبل السلطات الإسرائيلية بقصف مستشفى القدس في غزة، وإن تل أبيب طالبت بالإخلاء الفوري للمستشفى، الذي يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح، فضلاً عن الطواقم الطبية.