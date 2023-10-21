هاني برزي يكشف نية الزمالك في التجديد لزيزو وفتوح

أكد هانى برزى عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد، أن التجديد لأحمد سيد زيزو وأحمد فتوح سيتم الحديث عنه فى الغرف المغلقة، لافتا إلى أنه لا يفضل الحديث عن مثل هذه الأمور فى وسائل الإعلام.

وقال برزى، فى تصريحات لقناة الزمالك، إن اسم نادى الزمالك كبير للغاية وجاذب للرعاة، ولكن لا بد من ترتيب البيت من الداخل وعودة الاستقرار، حتى يستطيع المجلس تسويق قميص النادى بالشكل الذى يليق به وجماهيره الغفيرة التى تعشق النادى ولا تتركه لحظة.



وأعلنت اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات نادى الزمالك، فوز حسين لبيب بمنصب رئيس النادى الأبيض بإجمالى 15229 صوتا.



وجاء تشكيل مجلس الزمالك الجديد كالتالى:



الرئيس



حسين لبيب 15229 صوتا



نائب الرئيس



هشام نصر 9483 صوتا



منصب أمين الصندوق



حسام المندوه 12431 صوتا



فوق السن



أحمد سليمان 15433 صوتا

هانى برزى 12240 صوتا

حسين السيد 10628 صوتا

عمرو على أدهم 10772 صوتا

محمد طارق 10741 صوتا

هانى شكرى 12011 صوتا



أعضاء الزمالك تحت السن



نيرة الأحمر 14202 صوت

أحمد خالد حسانين 13617 صوتا

رامى نصوحى 11039 صوتا