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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نيرة الأحمر: قائمة لبيب تقدر تخلى الزمالك مستقر لمدة 4 سنوات

صدى البلد


أكدت نيرة الأحمر عضو مجلس الزمالك تحت السن، أن القائمة الموحدة نجحت باكتساح بنتيجة 12/ 0 وبشكر كل أعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم الغالية.

وقالت نيرة الأحمر، فى مداخلة مع قناة الزمالك: "الحمد لله القائمة بالكامل نجحت بنتيجة 12/ 0، والناس دى هى اللى تقدر تخلى الزمالك مستقر لمدة 4 سنوات والقادم كله خير للزمالك".

وأصبح مجلس الزمالك الجديد يتكون من حسين لبيب رئيسا للزمالك، هشام نصر نائبا للرئيس، وحسام المندوه أمينا للصندوق، وعضوية كل من أحمد سليمان ومحمد طارق وعمرو أدهم وهانى شكرى وهانى برزى وحسين السيد فوق السن، ونيرة الأحمر وأحمد خالد ورامى نصوحى تحت السن.

وأعلنت اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات نادى الزمالك، فوز حسين لبيب بمنصب رئيس النادى الأبيض بإجمالى 15229 صوتا.

وجاء تشكيل مجلس الزمالك الجديد كالتالى:

الرئيس

حسين لبيب 15229 صوتا

نائب الرئيس

هشام نصر 9483 صوتا

منصب أمين الصندوق

حسام المندوه 12431 صوتا

فوق السن

أحمد سليمان 15433 صوتا
هانى برزى 12240 صوتا
حسين السيد 10628 صوتا
عمرو على أدهم 10772 صوتا
محمد طارق 10741 صوتا
هانى شكرى 12011 صوتا

أعضاء الزمالك تحت السن

نيرة الأحمر  14202 صوت
أحمد خالد حسانين 13617 صوتا
رامى نصوحى 11039 صوتا

احمد سليمان الزمالك انتخابات نادي الزمالك هاني شكري هاني برزي هشام نصر

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