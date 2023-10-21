نيرة الأحمر: قائمة لبيب تقدر تخلى الزمالك مستقر لمدة 4 سنوات



أكدت نيرة الأحمر عضو مجلس الزمالك تحت السن، أن القائمة الموحدة نجحت باكتساح بنتيجة 12/ 0 وبشكر كل أعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم الغالية.



وقالت نيرة الأحمر، فى مداخلة مع قناة الزمالك: "الحمد لله القائمة بالكامل نجحت بنتيجة 12/ 0، والناس دى هى اللى تقدر تخلى الزمالك مستقر لمدة 4 سنوات والقادم كله خير للزمالك".



وأصبح مجلس الزمالك الجديد يتكون من حسين لبيب رئيسا للزمالك، هشام نصر نائبا للرئيس، وحسام المندوه أمينا للصندوق، وعضوية كل من أحمد سليمان ومحمد طارق وعمرو أدهم وهانى شكرى وهانى برزى وحسين السيد فوق السن، ونيرة الأحمر وأحمد خالد ورامى نصوحى تحت السن.

وأعلنت اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات نادى الزمالك، فوز حسين لبيب بمنصب رئيس النادى الأبيض بإجمالى 15229 صوتا.



وجاء تشكيل مجلس الزمالك الجديد كالتالى:



الرئيس



حسين لبيب 15229 صوتا



نائب الرئيس



هشام نصر 9483 صوتا



منصب أمين الصندوق



حسام المندوه 12431 صوتا



فوق السن



أحمد سليمان 15433 صوتا

هانى برزى 12240 صوتا

حسين السيد 10628 صوتا

عمرو على أدهم 10772 صوتا

محمد طارق 10741 صوتا

هانى شكرى 12011 صوتا



أعضاء الزمالك تحت السن



نيرة الأحمر 14202 صوت

أحمد خالد حسانين 13617 صوتا

رامى نصوحى 11039 صوتا