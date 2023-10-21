لأول مرة في الدوري المصري: مدير فني يستقيل بين الشوطين | ماذا حدث ؟

تعد هذه الوقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ الدوري المصري الممتاز، حيث تقدم مدير فني لأحد الأندية المصرية بإستقالتة أثناء المبارة في استراحة الشوطين،ومن خلال هذا الموضوع نوضح لكم تفاصيل تلك الوقعة.

ميمي عبد الرازق

مدير فني يستقيل بين الشوطين

أعلن ميمي عبد الرازق المدير الفني لنادي الداخلية استقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة من سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-0.

ولا سيما أن نادي الداخلية سقط في فخ الهزيمة في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وقال عبد الرازق عبر تصريحات إعلامية بقناة أون تايم سبورتس: "تقدمت باستقالتي أول أمس ورفض مجلس إدارة الداخلية رحيلي".

وأضاف " والآن تقدمت بالاستقالة بعد الخسارة من سيراميكا، والقرار نهائي بالنسبة لي".

وأتم "أخبرت اللاعبين بين الشوطين أن هذه المباراة الأخيرة لي معهم".

مباراة الداخلية والإسماعيلي

ويلتقي الداخلية يوم 30 أكتوبر لحساب الجولة الخامسة في الدوري المصري مع الإسماعيلي.

اهداف مباراة الداخلية سيراميكا كليوباترا

وسجل رباعية سيراميكا: محمود عبد الحفيظ "زلاكة" ومحمد إبراهيم وأحمد قندوسي هدفين.

وارتقى سيراميكا 7 مراكز دفعة واحدة ورفع رصيده لـ 4 نقاط بعدما حقق أول فوز له في الدوري وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي وأصبح في المركز الثامن.

فيما تكبد الداخلية خسارته الثالثة تواليا وتراجع للمركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط من 4 مباريات.

وللمباراة الثانية على التوالي يتفوق أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا على ميمي عبد الرازق المدير الفني للداخلية، حيث حقق الرمادي أول لقب له محليا وأول لقب لسيراميكا بالفوز بكأس الرابطة على حساب المصري الموسم الماضي بالفوز بنتيجة 4-1.

وسيكون ذلك التغيير الفني الثاني في الدوري المصري بعد رحيل البرتغالي برونو روماو عن تدريب فاركو وتولي خالد جلال المهمة بدلا منه.

مباراة الداخلية سيراميكا كليوباترا

تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - صديق أوجولا - محمود زلاكة.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - محمد كناريا - محمد توني - محمد عنتر - عبد الرحمن البانوبي - عبد الرحمن بودي - صامويل امادي - أحمد ياسر ريان.