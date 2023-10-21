أمريكا تختتم العام المالي بعجز في الميزانية يقترب من 1.7 تريليون دولار ‏

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الحكومة الفدرالية أقفلت عامها ‏المالي في سبتمبر بعجز يقارب 1.7 تريليون دولار.‏



وفي ختام العام المالي، اعتقد البعض أن العجز فيه قد يتجاوز 2 تريليون دولار، ‏انتهى الأمر بالولايات المتحدة بعجز في الميزانية قدره 1.695 تريليون دولار، ‏بزيادة حوالي 320 مليار دولار، أو 23.2%، عن السنة المالية 2022.‏



وجاء العجز الضخم مع انخفاض الإيرادات بمقدار 457 مليار دولار مقارنة بالعام ‏الماضي وانخفاض النفقات بمقدار 137 مليار دولار فقط. وبلغ إجمالي النفقات لهذا ‏العام 6.134 تريليون دولار.‏



ويضيف العجز في الميزانية إلى إجمالي الدين الأمريكي الضخم، الذي بلغ 33.6 ‏تريليون دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع. ‏



وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن إدارة الرئيس جو بايدن "ملتزمة بمعالجة ‏التحديات التي تواجه توقعاتنا المالية على المدى الطويل"، وأشارت إلى العديد من ‏الإجراءات التي قالت إنها ستؤدي إلى خفض العجز في الميزانية خلال العقد المقبل.‏



وقالت يلين: "إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرناً على الرغم من الرياح المعاكسة ‏العالمية". "التوقعات السابقة بأن الولايات المتحدة ستقع في الركود على مدار عام ‏‏2023 لم تتحقق".‏



ويأتي تقرير الميزانية في نفس الأسبوع الذي طلب فيه بايدن من الكونجرس ‏تخصيص 105 مليارات دولار لـ”أولويات الأمن القومي”، بما في ذلك 61 مليار ‏دولار لأوكرانيا.‏