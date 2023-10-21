ديربي الميرسيسايد.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام إيفرتون

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الأساسي لمواجهة إيفرتون المقرر لها في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح ضمن تشكيلة ليفربول أمام إيفرتون في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ألكسندر أرنولد - كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتوسون

الوسط: سوبوسلاي - ماك أليستر - جرافينبيرش

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - ديوجو جوتا

ويستهدف ليفربول استعادة ذاكرة الانتصارات على حساب إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، بعد فقدان 4 نقاط في آخر مواجهتين بالخسارة أمام توتنهام والتعادل مع برايتون.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط,