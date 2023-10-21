عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديربي الميرسيسايد.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام إيفرتون

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الأساسي لمواجهة إيفرتون المقرر لها في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح ضمن تشكيلة ليفربول أمام إيفرتون في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ألكسندر أرنولد - كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتوسون

الوسط: سوبوسلاي - ماك أليستر - جرافينبيرش

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - ديوجو جوتا

ويستهدف ليفربول استعادة ذاكرة الانتصارات على حساب إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، بعد فقدان 4 نقاط في آخر مواجهتين بالخسارة أمام توتنهام والتعادل مع برايتون.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط,

ليفربول إيفرتون الدوري الإنجليزي محمد صلاح تشكيل ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر لن تكون كبش فداء.. السيسي يجدد تحذيره للغرب بشأن سيناء

300 جنيه دفعة واحدة|تراجع سعر الذهب بعد قفزة قوية وعيار21 الآن مفاجأة

أول تعليق من حماس بعد فتح معبر رفح

بابا عمل معايا حاجة وحشة.. تفاصيل أقوال طليقة عنتيل مدينة نصر

أمير قطر يصل القاهرة للمشاركة في قمة السلام الدولية

مصر تفرض كلمتها.. فتح معبر رفح لدخول المساعدات وهذا موقف الأجانب العالقين

أول رد فعل من هاني العتال بعد خسارته في انتخابات نادي الزمالك

اليوم ... انطلاق قمة القاهرة الدولية للسلام |تفاصيل

ترشيحاتنا

هاشتاج قمة القاهرة للسلام يجتاح تويتر لوقف الحرب على غزة

لأول مرة في الدوري المصري: مدير فني يستقيل بين الشوطين | ماذا حدث ؟

كنيسة القديس بورفيريوس في غزة: شاهد على تاريخ عريق وجرائم الاحتلال الإسرائيلي

في اليوم العالمي لنقص اليود 2023.. كيف يؤثر نقصه على الحوامل

3 أولويات رئيسية على أجندة قمة القاهرة للسلام.. ما هي؟

أبو الغيط : المجتمع الدولي عليه تحمل مسئولياته تجاه الأوضاع الكارثية في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على كنيسة القديس "بورفيريوس" التاريخية بعد تعرضها للقصف الإسرائيلى

بعد توبيخها مراسلات الـ cnn | من هي الإعلامية رحمة زين

يافا عاصمة فلسطين الثقافية| من بناها وكيف تغير اسمها إلى تل أبيب

براتب 12600 جنيه| وزارة الشباب والرياضة تعلن عن وظائف خالية بـ"3 شركات".. الحق قدم

فيديو

مصرية تلقن مذيعة CNN درسا قاسيا أمام معبر رفح بسبب غزة.. «فيديوجراف»

مروة صبري فى ندوة صدى البلد: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. أسما شريف منير مستفزة ووالدها أهان الجمهور.. خاصمت عبير صبري 4 شهور

تضليل.. مصر ترد على اتهامات الإعلام الغربي بعدم إدخال المعونات إلى غزة| فيديوجراف

ديانا حداد تعلق على مقطع فيديو مؤثر لطفلة فلسطينية جريحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ