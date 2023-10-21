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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رحلة علاجه انتهت.. نقيب المهندسين يغادر المركز الطبي بالمقاولون العرب

نقيب المهندسين
نقيب المهندسين

كشف مصدر مقرب من عائلة المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، عن مغادرته المركز الطبي بالمقاولون العرب بعد قضاء فترة علاج استمرت أسبوعين داخل المستشفى، حيث خضع النقيب لجراحتين بعد تعرضه لحادث سير مميت وهو في طريق العودة من صعيد مصر إلى القاهرة.

ودخل نقيب المهندسين مستشفى المقاولون العرب فجر يوم الثلاثاء 3 أكتوبر الجاري، قادما من مستشفى بني سويف العام التخصصي عبر عربة إسعاف مجهزة بعد تعرضه لحادث خطير خلال عودته من أسيوط عقب تقديمه واجب العزاء في المهندس أسامة أنور عضو المجلس الأعلى للنقابة، الذي توفي جراء حادث سير كذلك.

وأوضح مصدر في تصريحات لـ"صدى البلد"، حينها، أن نقيب المهندسين يعاني من كسر مضاعف في القدم اليسرى وكسر بالأنف وشرخ أسفل العين اليسرى، نافيا وجود نزيف أو جروح في البطن أو ارتجاج بالمخ وأنها فقد مجرد كدمات جراء الحادث.

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