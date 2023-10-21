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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالقنابل الفسفورية.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف جنوب لبنان

صدى البلد

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب لبنان، اليوم السبت، بالقنابل الفسفورية.

فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم، بإطلاق صواريخ موجهة من جنوب لبنان نحو قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب مستوطنة "برعام" شمال فلسطين المحتلة.

كما أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن 3  قذائف إسرائيلية استهدفت مركزاً للجيش اللبناني في وقت سابق من اليوم،  بجنوب لبنان بشكل مباشر.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن  مسيرة اخترقت الأجواء قادمة من جنوب لبنان حيث تم اعتراضها وإسقاطها.

وأشارت  مصادر إسرائيلية أن القصف اللبناني على ثكنة برانيت  قرب الحدود اللبنانية مع فلسطين أوقع إصابات أكيدة في صفوف جنود الاحتلال.

كما تم إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان على نقطتين مختلفتين عند الحدود الشمالية

وكان قد تعرضت اطراف بلدات راميا عيتا الشعب ورميش لقصف مدفعي من مواقع العدو عند الحدود.

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