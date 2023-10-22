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معركتنا منتهتش.. مدرب سيمبا يتحدى الأهلي برسالة نارية |فيديوجراف

مدرب سيمبا يتحدى
مدرب سيمبا يتحدى الأهلي برسالة نارية

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني .. البرازيلي روبرتو أوليفيرا مدرب سيمبا التنزاني، رفع راية التحدي أمام الأهلي المصري قبل مباراة الفريقين المرتقبة في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم 2023.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني 

وتعادل الفريقان بنتيجة 2-2 في ضيافة سيمبا، خلال مباراة الذهاب التي أقيمت بمدينة دار السلام التنزانية، يوم الجمعة الماضي، بحسب "العين". 

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للمزيد حول موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم 2023 شاهد الفيديوجراف التالي:

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