خيري رمضان: سكان غزة ينامون ويأكلون في دماء ونفخر بصمود شعب فلسطين

عبر الإعلامي خيري رمضان، عن حزنه من الحالة التي يعيشها أهالينا في قطاع غزة، مؤكدا أن الحرب على غزة والعدوان الإسرائيلي يشهد تداعيات كبيرة، معقبًا: "سكان غزة ينامون ويأكلون في دماء وحزن شديدة".

وأشار خيري رمضان، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأحد، إلى أنه علينا أن نقف فخر لما يعيشه الشعب الفلسطيني من صمود كبير وسط التدمير والقصفات الإسرائيلية الغاشمة، مؤكدا أنهم يموتون من أجل الدولة الفلسطينية ومن أجل عائلتهم.

وأشار خيري رمضان، إلى أن القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والذي وصلت شظايا قذيفة منهم إلى الحدود المصرية عن طريق الخطأ لن يؤثر على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، موضحًا أن الحرب هي حرب إسرائيل بدعم أمريكي لاستمرار القصف على غزة، مؤكدًا أن مصر تقود السلام وإنهاء الصراع في غزة وإقامة الدولتين على حدود عام 67.