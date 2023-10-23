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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

علامات بالقدم مؤشر على الإصابة بأمراض خطيرة| احذر

صدى البلد

نشعر ببعض الألم والتعب وتظهر بعض العلامات الغريبة على القدمين، لكن دون أن نلتفت، وذلك خطأ كبير، فقدماك تحمل الكثير من الأسرار التي يجب أن تعرفها، فعلامات معينة تظهر عليهما تجعلك تعرف أمراض وحالات مرضية قد تعاني منها.
 

لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض علامات بالقدم تدل على اصابتك بأمراض خطيرة وفقا لموقع boldsky

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1-تضخم إصبع القدم الكبير قد يعني النقرس

فيتشكل النقرس على هيئة بلورات حمض اليوريك وتستقر في المفاصل. وقد يكون ذلك نتيجة لزيادة الوزن، أو علاجات معينة، أو نظام غذائي عالي البروتين، أو قد يكون بسبب الجينات. وأول الإشارات التي قد تدل على الإصابة بالمرض تقرح إصبع القدم الكبير، والاحمرار، والانتفاخ.


 

2-عند الشعور بالألم في الإصبع الكبير، فيمكن مراجعة الطبيب، وتسكين الألم بمسكنات غير ستيرويدية، وتبريد القدم، واتباع نظام غذائي منخفض البروتين، وشرب الكثير من الماء، كما أن خسارة الوزن مهمة.


 

3-القدم الباردة قد تعني قصورًا في الغدة الدرقية

فقد يشعر البعض ببرود مستمر في قدميه ويديه، فقد لا يكون أمرًا عاديًا مرتبطًا بالبرد، إنما قد تكون حالة مرضية وهي قصور في الغدة الدرقية، أو قد يسببه داء رينو، حينما تكون الأوعية الدموية لأصابع القدمين واليدين حساسة لعوامل مثل الحرارة، والضغط، والتدخين، والعلاج. فانخفاض جريان الدم إليها يجعلها تظهر بيضاء، لكن بعد عودة الدم تظهر حمراء، منتفخة مع الشعور بالحكة.


 

4-الأعراض الشائعة لقصور الغدة الدرقية، التعب، وكسب الوزن، ووجع في العضلات والاكتئاب. وعليك مراجعة الطبيب لفحص ما إذا كان ذلك نتيجة لداء رينو.


 

5-تقرحات حمراء أو خدر قد يكون علامة لمرض السكري

لخدر أو فقدان الإحساس بالمنطقة حول القدمين، أو التقرحات الحمراء التي لا تذهب، قد تكون أعراضًا للسكري النوع الثاني. فالشعور بالوخز والخدر قد تكون علامة لتلف الأعصاب الطرفية المرتبطة بالسكري. وقد يؤدي ذلك إلى تطور التقرحات الحمراء التي تحتاج وقتًا طويلًا من العلاج بالمضادات الحيوية، وفي الحالات القصوى، التعرض للبتر.


 

6-علامات السكري تشمل الشعور بالعطش، والحاجة المستمرة للتبول، والتعب، وفقدان الوزن، ويُنصح بزيارة الطبيب.


 

7-تعجر الأظافر قد يكون علامة لحالة مرضية في الرئتين

هل لاحظت تغيرًا في شكل الأظافر؟ أمراض مثل القلب، أو الرئتين، أو مشاكل في الجهاز الهضمي يمكن أن تؤدي إلى تعجر الأظافر، وهو زيادة كمية اللحم تحت الظفر بسبب قلة مستويات الأكسجين. وينصح بزيارة الطبيب فورًا.


 

8-أصابع القدمين الصلعاء قد تكون علامة لأمراض الأوعية الدموية ,لا أحد يرغب بوجود الشعر في أصابع القدمين، لكن عدم ظهور شعر القدمين قد يعني بوجود مشكلة. فإن كان القلب يعاني من مشكلة في ضخ كمية كافية من الدم إلى الأطراف، فتواجه مشكلة في الدورة الدموية، ما يجعل الجلد يبدو لامعًا، مع عدم نمو الشعر، وهذه مؤشرات على مشاكل في الدورة الدموية أو الأوعية.


 

9-الأظافر السميكة، والتالفة، والمتغير لونها قد تكون علامة لمرض الصدفية..


 

فحدوث تآكل في الأظافر قد يكون علامة للصدفية، وهي حالة مرضية مزمنة في الجلد نتيجة النشاط المفرط للجهاز المناعي. وقد تكون الصدفية مرتبطة بالضغط، أو العلاج، أو الجينات. ومعظم مرضى الصدفية يعانون من مشاكل في أظافر القدمين. وتكون الأعراض الأخرى مثل التساقط، أو الالتهاب، أو بقع جلدية سميكة حمراء، أو فضية، أو بيضاء. ويمكن علاجها بكريمات سترويدية، والعلاج بالضوء، والعلاجات الدوائية.


 

10-تقرح مفاصل أصابع القدمين قد يكون علامة لالتهاب المفاصل الروماتويدي…

أصابع القدمين واليدين أول ما يتأثر بالمناعة، إذ تكون هناك سوائل وتورم في المفاصل، ما يجعلها منتفخة، وحساسة، وفي مراحل متقدمة قد يسبب ذلك تلفًا للمفاصل والغضروف، والتعرض لفقدان الحركة، والألم الشديد.

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