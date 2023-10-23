إطلاق فعاليات البرنامج الكشفي لتنمية المهارات في 5 مراكز للشباب بسيناء

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، فعاليات المرحلة الأولى من البرنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين بمراكز الشباب بمحافظة شمال سيناء، والذي يستمر ختى15يناير 2024م.، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

حيث يتم تنفيذ البرنامج بمشاركة خمسة مراكز شباب على مستوى المحافظة بواقع 200 طليعا وطليع من النشء بكل مركز شباب المرحلة العمرية من 7..11عاما.

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة، أن فعاليات البرنامج بدأت بمراكز شباب مدينة العريش، 6 أكتوبر ،السلام ، وضاحية السلام ، بالمحافظة ، حيث تم التدريب على الوعد والقانون وتعريف الحركة الكشفية وانواع العقد الكشفية والألعاب الكشفية .



السلوكيات الكشفية:



و يهدف البرنامج الي تنيمة السلوكيات الكشفية للنشء غير الكشفيين وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرامج ، وخلق جيل قادر علي تولي المسؤليات من خلال زرع قيم الإعتماد علي النفس وإثبات الذات ، ونشر الحركة الكشفية علي مستوي الجمهورية .

بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسة مصر الخير لتنفيذ البرنامج داخل المدارس المجتمعية التابعة للمؤسسة بعشر محافظات على مستوى الجمهورية لنشر الثقافة الكشفية .





