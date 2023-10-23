الصين تشهد توسعا مطردا في أصول شركات التأمين

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للتنظيم المالي في الصين أن إجمالي أصول قطاع التأمين في البلاد بلغ 29.6 تريليون يوان (حوالي 4.12 تريليون دولار أمريكي) في نهاية الربع الثالث من هذا العام.

وأوضحت الهيئة الوطنية للتنظيم المالي في الصين أن الرقم يمثل زيادة بنسبة 10.8 في المائة على أساس سنوي.

وارتفع دخل أقساط التأمين في الصين بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 4.3 تريليون يوان في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، وفقا للهيئة.

التعويضات والمدفوعات

وأضافت الهيئة أنه خلال نفس الفترة، وصلت النفقات على التعويضات والمدفوعات إلى 1.4 تريليون يوان، بزيادة 20.1 في المائة على أساس سنوي.