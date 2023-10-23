ميناء دمياط يشارك في اجتماع الدورة 25 لمذكرة تفاهم دول البحر المتوسط



شاركت هيئة ميناء دمياط في اجتماع الدورة 25 لمذكرة تفاهم دول البحر المتوسط لرقابة دولة الميناء حيث مثل الهيئة اللواء بحرى أ.ح / أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة .

جاء ذلك بحضور الربان / بانايوتس فارنا فيدس رئيس مذكرة تفاهم دول البحر المتوسط لرقابة دولة الميناء و اللواء بحرى / مختار عمار الأمين العام لمذكرة التفاهم واللواء بحرى أ.ح / حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والأستاذ الدكتور / إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري واللواء بحرى / طارق عبد الله نائباً عن رئيس قطاع النقل البحري و اللواء بحرى / محمد إسماعيل نائباً عن قائد القوات البحرية و اللواء بحرى أ.ح / نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية واللواء مهندس / محمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ، إلى جانب لفيف من الشخصيات العامة بالمجتمع الملاحي المصري والدولي .

جدير بالذكر أن مذكرة تفاهم دول البحر المتوسط لرقابة دولة الميناء هي اتفاقية تهدف الى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الساحلية للبحر المتوسط في مجال مقاربة وإدارة الأنشطة البحرية والمينائية في تلك الدول بغرض تعزيز الأمن البحري وحماية البيئة البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء وتستضيف مصر الأمانة العامة لمذكرة التفاهم وهى المسؤلة عن توحيد المعايير الفنية الخاصة برقابة دولة الميناء للتفتيش على السفن الأجنبية المترددة على الموانئ المصرية للتأكد من امتثال تلك السفن للاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية .