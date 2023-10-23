سيد معوض: أتوقع صعود الأهلي والوداد لنهائي الدوري الإفريقي

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن الأهلي كان قريبا من تحقيق الفوز على سيمبا التنزاني في مواجهة كانت سهلة للفريق الأحمر، لكن تم إهدار العديد من الفرص على مدار المباراة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الطبيعي في الرياضة هو المنافسة الشريفة، وخلال السنوات الماضية كان المشهد سيئ للغاية في ظل الخروج عن النص من الجميع، وتهئنة الأهلي لإدارة الزمالك شئ طبيعي، وخارج الملعب الجميع أصدقاء، وسعيد للغاية بالمساندة الكبيرة للقضية الفلسطينية من جانب جماهير كل الفرق، حتى من الناشئين والبراعم".

وأضاف: "الجميع يخدم منتخبات مصر، وما كان يحدث مسبقا كان غير طبيعي، والبداية جيدة في علاقة مميزة بين الأهلي والزمالك، وأتمنى أن نفتح صفحة جديدة في كرة القدم وبين الجماهير أيضا، علينا إبراز المشاهد الطيبة وأن نبني عليها، وسعيد للغاية بالأجواء حاليا، وأتمنى أن تلتزم قناة الأهلي وقناة الزمالك وكل البرامج، وأن يقدر الجميع حجم المسئولية، نحن نعيش عصر جديد للرياضة".

وواصل: "كنا ندخل في جدال طوال الوقت بسبب محاولة إظهار أن طرف معين مظلوم، ولكن نتمنى دائما تطبيق العدالة واللوائح على الجميع".

وحول لقاء الأهلي وسيمبا، قال: "الأهلي كان الأقرب للفوز في الشوط الأول، وأضاع الفريق عدة أهداف، وما حدث في الشوط الثاني كان مختلف تمامًا، ولكن التعادل شئ إيجابي، والفريق قادر على تحقيق المكسب، ولكن الفريق لو فاز كان سيقوم بإراحة لاعبيه بشكل أكبر قبل مواجهة صن داونز، كما أن البطولة تقام بشكل مضغوط للغاية، كان لدينا القدرة على إراحة بعض اللاعبين حال تحقيق الفوز، لكن في لقاء الإياب سيكون الفريق مطالب باشراك العناصر الأساسية".

وأكمل: "الأهلي عدة فرص بسبب القرارات والتوقيت، ولكن أمور طبيعية في كرة القدم، لكن ليس طبيعي إهدار كم الفرص من عدة لاعبين، وهناك بعض المباريات ستكون في حاجة لفرصة واحدة".

وتابع: "رضا سليم بدأ المباراة بشكل جيد، ولكن انخفض أدائه في الشوط الثاني، وكولر استعجل في تغييره، لأن حسين الشحات في نفس مركزه يسير بشكل جيد، وطبيعي عندما يرى المدرب لاعب مستواه انخفض ولديه لاعب جيد في نفس المركز فأنه سيقوم بالتغيير على الفور، وأحمد كوكا يلعب بشكل جيد الكرة للإمام بعكس مروان عطية، هناك رؤية فنية خاصة من جانب المدرب للدفع بكوكا بجوار ديانج، وشئ إيجابي وجود اختيارات كثيرة في وسط الملعب ولازال هناك نيدفيد أيضا مع إمام عاشور والسولية وغيرهم".

وواصل: "الأهلي والوداد المغربي هم الأقرب للصعود إلى نهائي الدوي الإفريقي، وشاهدت اليوم فريق أنيمبا يدفع بلاعبين صغار 16 و 17 سنة من أجل تسويقهم والعمل على احترافهم، وفريق صنداونز دائمًا يقوم بتدعيم صفوفه بلاعبين مواهب وصغار في السن، ولذلك هما قريبين من الأهلي في المستوى".

وأتم: "رغم صعوبة لقاء الأهلي وصنداونز، لكن المفترض أن الفريق الأحمر يتفوق في المواجهات الإقصائية، وأي نتيجة بخلاف صعود الفريق الأحمر ستكون مفاجأة بكل تأكيد".