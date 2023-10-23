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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الزمالك يعلن موقفه من قضية كهربا

صدى البلد

 

أكد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فرع 6 أكتوبر الجديد سيظهر ملامحه خلال 18 شهر، وهناك عقود مع أحد شركات المقاولات نحتاج لرؤيتها، كما أن هناك لجان ستقوم بمناقشة العقود مع المستشارين القانونيين من أجل العمل لمصلحة النادي.

وقال لبيب في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "نحن ملتزمين مع الشركة التي قمنا بتوقيع عقود معها، وقد يتم تغيير بعض البنود لكن حتى الآن نحتاج لرؤية العقود أولا، ونعد الجميع بأن المرحلة المقبلة ستكون خلال 18 شهر".

وحول العلاقة مع النادي الأهلي، قال: "نريد الابتعاد عن الصراعات في الرياضة أو كرة القدم، ونريد أن تكون منافسة شريفة، والعلاقة ستكون جيدة مع كل الأندية وهذا هو الطبيعي في كل دول العالم، ولا نريد صراع مع أي نادٍ، وسنقوم بفتح صفحات جديدة مع الأندية والاتحادات ووزارة الشباب والرياضة ونقابة المهن الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية. ستكون العلاقة في حدود محافظة كل طرف على حقوقه كاملة".

وواصل: "المحكمة الرياضية أصدرت حكمًا لصالح الزمالك بشأن غرامة محمود كهربا، وعلينا تنفيذ الحكم بأحقية النادي في الحصول على الغرامة بوجود فائدة 5%، وسنطالب بالحصول على حقوقنا بالقانون ولكن نرفض تقسيط الغرامة بكل تأكيد".

وأكمل: "طرحت فكرة وجود بروتوكول مع الأهلي، وسيكون هناك جلسة مع مسئولي النادي الأحمر، والأهلي والزمالك هم أكبر قلعتين رياضيتين في مصر، ونريد وجود أسس للتعاون مع جميع الأندية، الجميع يتنافس بشرف، ولدينا مقترحات وأن يوافق الجميع على (المنطق) الذي سنعرضه، ونبذ التعصب بين الجماهير واللاعبين والإداريين، وفقا للحالة التي نعيشها في (الجمهورية الجديدة) وأن يلتزم الرياضيين بالمبادئ القديمة الجديدة".

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