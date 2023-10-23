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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معتمد جمال: المقاولون تعرض للظلم أمام زد.. وتفاوت الأداء عن الموسم الماضي بسبب الراحلين والإصابات

صدى البلد

 

أكد معتمد جمال المدرب العام لنادي المقاولون العرب، أن فريقه احتسب ضده 4 ركلات جزاء في مواجهة زد، منهم ركلتين على الأقل فيهم شكوك، مشيرًا إلى أن مصطفى سعد ميسي كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء، مما جعل هناك شعور بالظلم التحكيمي لوجود مجاملة للمنافس.

وقال جمال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "كان من المفترض أن يحصل كل فريق على حكم، لكن الجهاز الفني لفريق المقاولون يرى وجود بعض الأخطاء وسيعمل على إصلاحها خلال الفترة القادمة".

وأضاف: "هناك لاعبين رحلت عن المقاولون مثل لويس إدوارد وعمر فايد وجون أوكلي وهناك إصابات مثل عمر سافيو وعبدالرحمن جبنة ولؤي وائل وعماد ميهوب ومحمود وادي، يغيب عن الفريق حوالي 10 لاعبين كانوا متواجدين في الموسم الماضي، وهو ما جعل هناك تفاوت كبير في الأداء حاليا".

وواصل: "لعبنا بشكل جيد أمام المقاولون وكنا نسعى لتطوير المستوى، لكن لم نقدم مستوى جيد أمام سموحة، وعانينا من سوء التوفيق في لقاء زد خصوصا مع الضغوط الكبيرة على اللاعبين، وسنستعد بقوة لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة ونقوم بتصحيح الأخطاء".

الاتحاد السكندري الظلم التحكيمي المقاولون العرب جون أوكلي

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